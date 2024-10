El Papa defiende en un vídeo antes del inicio del Sínodo que los sacerdotes no son "los amos de los laicos"

El Papa ha querido recordar que "todos los cristianos" son responsables de la misión de la Iglesia y que, en este sentido, los sacerdotes no son "los amos de los laicos", como ha manifestado en un vídeo difundido antes del inicio del Sínodo. A pocas horas de que empiece la segunda fase de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que justamente tendrá como objetivo involucrar a todos los bautizados en las decisiones eclesiales, el Pontífice ha advertido que los sacerdotes no son "los jefes de los laicos, sino sus pastores". Así, en el vídeo de octubre en el que ha compartido sus intenciones de oración, Francisco ha sostenido sus palabras evocando la figura de Jesús, que "ha llamado a unos y a otros". "No a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos", ha lamentado. "Usted me puede preguntar "¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús?, ¿yo, campesina?, ¿o yo, pescador?"", se ha preguntado el Papa. Y él mismo ha respondido: "Lo que tenemos que hacer todos: dar testimonio con nuestras vidas. Y corresponsabilizarnos de la misión De la Iglesia".

