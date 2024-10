Al menos 26 muertos en enfrentamientos entre el Ejército de Colombia y el ELN desde el fin del alto el fuego

El senador y miembro de la delegación de paz del Gobierno de Colombia, Iván Cepeda, ha informado este martes de que han muerto 26 personas en enfrentamientos directos entre el Ejército y la guerrilla del ELN en apenas unas semanas desde que se puso fin alto el fuego y quedaran paralizadas las negociaciones. "Supera de manera bastante seria lo que ocurrió durante un año", ha dicho y ha precisado que entre los 26 muertos hay quince guerrilleros y otros once militares colombianos. "En estas pocas semanas en las que no ha estado en vigor el cese al fuego se han superado las muertes que hubo cuando estuvo en vigor", ha explicado. Cepeda ha subrayado en diálogo con Caracol Radio que para que esta negociación pueda llegar a buen puerto --paralizado por decisión del Gobierno-- se requieren "gestos claros" por parte del ELN que expresen una "voluntad real de paz". Asimismo, ha respondido a los reproches de la guerrilla sobre el supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta el momento. "El primer punto de la agenda sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz, que se firmó el pasado 25 de mayo (...) se cumplió", ha recordado. "La firma de ese acuerdo equivale a todo el trabajo que se hizo durante un año en el cual el Gobierno cumplió claramente todos y cada uno de sus compromisos", ha añadido Cepeda, para quien lo mejor es evitar "entrar en polémicas en torno a tal o cual aspecto", pues "no contribuye a resolver los problemas". Por último, ha hecho un llamamiento a la clase política colombiana para que evite utilizar una cuestión como esta en "tempranas campañas electorales", más sobre todo si incluyen "declaraciones demagógicas o agresivas contra el proceso de paz" para lograr alcanzar sus aspiraciones. "Considero que un tema tan serio como la paz no debería ser objeto de tempranas campañas electorales. Yo pediría en eso que los actores políticos sean muy responsables en sus declaraciones públicas", ha dicho. El pasado 3 de agosto, y después de algunas prórrogas, se puso fin al alto el fuego entre el Gobierno y el ELN, que decidió no seguir adelante con él principalmente por la negativa de las autoridades a retirar la guerrilla de su lista oficial de grupos armados organizados. Desde entonces, la situación ha ido empeorando hasta que un último atentado en Arauca, en el que murieron tres militares y cerca de treinta más resultaron heridos, forzó al Gobierno a congelar la mesa de negociación.

