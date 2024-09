Xavier Rofes (Haier) apuesta por la IA en los electrodomésticos para lograr "un ahorro máximo de energía"

Xavi Rofes, country manager de Haier Smart Home Iberia, ve en integración de la Inteligencia Artificial (IA) dentro del mercado de los electrodomésticos una "oportunidad" que va a permitir a los usuarios "activar escenarios con diferentes niveles de automatización", asegurando "un ahorro máximo de energía" basado en objetivos establecidos por ellos mismos. Esto es lo que busca el Grupo Haier a través de su aplicación hOn, una plataforma de gestión de electrodomésticos con la que la compañía impulsa el uso de la inteligencia artificial y la conectividad. "De esta manera, reducimos el impacto medioambiental con soluciones innovadoras y sostenibles, al tiempo que optimizamos el consumo de recursos y alargamos la vida útil de los productos", explica Rofes. En una entrevista concedida a Europa Press, el directivo afirma que la aplicación hOn cuenta ya con más de 7 millones de usuarios únicos en Europa, lo que les sitúa como "una empresa líder en conectividad". Esta interconectividad permite un ahorro económico, a través de una monitorización constante, un aprendizaje de hábitos y sugerencias inteligentes adaptadas a los comportamientos y funcionalidades de cada usuario. En este sentido, ha puesto como ejemplo la función 'Eco-Schedule', que permite, a través de la aplicación hOn, programar automáticamente el inicio del ciclo de las lavadoras, lavasecadoras y secadoras cuando el coste de la electricidad es más económico. De igual manera, la función 'Smart Solar' permite coordinar la gestión de todos los electrodomésticos y dispositivos solares conectados (paneles solares, baterías, etc) para facilitar el autoconsumo a través de la IA seleccionando los momentos óptimos de conexión a la red de los mismos. UN AHORRO MEDIO DE 2.600 LITROS DE AGUA AL AÑO GRACIAS A LA IA Otra herramienta que destaca es 'Ciclo Smart AI', introduciendo en las lavadoras una tecnología capaz de determinar el peso de la carga, el tipo de fibras presentes en las prendas para ajustar la cantidad de agua necesaria, temperatura óptima y la dosis precisa de detergente. Gracias a esta solución, se estima que el usuario ahorrará una media de 2.600 litros de agua al año. Por su parte, la funcionalidad 'Bionicook' de los hornos ID Series de Haier permite reconocer los alimentos y establecer el modo de cocción correcto gracias a la IA. "Si miramos hacia el futuro, el desafío de Haier en materia de inteligencia artificial en los próximos años se centra en soluciones 'Smart Energy', que permitirán activar diferentes escenarios con diferentes niveles de automatización, asegurando un ahorro máximo de energía basados en objetivos establecidos según las metas personales de cada usuario", apostilla Rofes. Estas mejoras que llegan mediante el software se unen a unos productos que destacan por "un alto estándar en eficiencia energética". Así -añade el country manager de Haier- "la gama X Series 11 ha logrado un hito con una clasificación A-60%, algo inédito hasta ahora, mientras que los lavavajillas con eficiencia A-30% y frigoríficos A-20% continúan posicionándose como referentes en el sector". EL GRUPO DE ELECTRODOMÉSTICOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN ESPAÑA La llegada de Xavi Rofes a Haier como country manager hace cinco años coincidió con la adquisición de Candy Hoover Group por parte del Grupo Haier. "Desde entonces, hemos sido el grupo de electrodomésticos con mayor crecimiento en el mercado. Esto ha sido debido a nuestra aproximación al mercado, con una estrategia multimarca capaz de satisfacer las necesidades de todos los segmentos de usuarios, con grandes inversiones y con la creación de un equipo sólido con los mejores profesionales que, en realidad, es lo que ha marcado la diferencia", asegura el directivo español. Durante este tiempo el usuario también ha evolucionado. Rofes indica que el consumidor actual es "más digital" y está "más informado", por lo que "demanda cada vez electrodomésticos de mayor calidad y con mayores innovaciones tecnológicas". De esta manera, detalla que los consumidores quieren tener cada vez más control sobre el consumo energético de su hogar, tanto por el ahorro de dinero que supone como por la mayor concienciación sobre su impacto en el medio ambiente. Haier, Candy y Hoover componen ahora la oferta del Grupo. La empresa trabaja con aproximaciones diferentes para cada marca en base a su posicionamiento, pero manteniendo el propósito de dar el paso del producto a la experiencia gracias a novedades e innovaciones que acompañen a los usuarios en sus necesidades del día a día. "Haier aporta innovación, diseño y tecnología de última generación. La marca Candy -con su nuevo posicionamiento- se beneficia de la capacidad innovadora del grupo. Candy ofrece soluciones eficientes en todas las categorías de productos y satisface todas las necesidades de los consumidores, garantizando los máximos de alta calidad y de accesibilidad. Por su parte Hoover ofrece soluciones en el mercado de aspiración y electrodomésticos con un alto rendimiento y diseño", analiza Rofes. NOVEDADES DE PRODUCTO EN LA FERIA IFA DE BERLÍN En la feria IFA 2024, celebrada este mes de septiembre en Berlín, la compañía ha dado a conocer novedades de producto de la marca Haier, con una fuerte apuesta por la eficiencia energética mediante su gama de soluciones conectadas. Así, ha alcanzado "grandes hitos" a nivel de eficiencia energética con sus productos de lavado de la X Series 11, con una clasificación A-60% en la gama de lavadoras, A-40% en la X Series 9 y la certificación A-20% en la categoría de refrigeración. Además, sigue ampliando su gama de electrodomésticos inteligentes con la gama de hornos Bionic Steam, nuevos hornos de la Serie ID, o las placas de cocción; una selección de novedades que se pueden conectar a través de la plataforma hOn, lo que permite a los usuarios disfrutar de funciones avanzadas y una mayor comodidad en la gestión del hogar. Por su parte, entre las novedades más destacadas de Candy para IFA 2024 se encuentran la lavadora ProWash 700 y la nueva generación de hornos Candy Bake 800, con una clasificación energética A++ en las colecciones Full Black, Full Inox y Acero Inoxidable. Este horno está equipado con funciones avanzadas como No Preheat, una tecnología que permite iniciar el ciclo de cocción sin precalentamiento, ahorrando un 30% de tiempo y hasta un 25% de energía. Asimismo, Candy Fresco 700 se posiciona como una de las opciones más innovadoras del mercado de frigoríficos, con una clasificación energética A y una capacidad de 409 litros en 2 metros. El nuevo frigorífico incorpora la tecnología Circle Fresh para asegurar el buen mantenimiento de los alimentos frescos durante 7 días. Una serie de productos que se enmarcan en el nuevo concepto 'Ready to live' de Candy. En cuanto a la marca Hoover, ha presentado un nuevo posicionamiento estratégico enfocado a "diseñar soluciones que garanticen la mejor combinación de rendimiento y tiempo de uso óptimo para ofrecer prestaciones duraderas e implementar tecnologías innovadoras". En este contexto, destaca su nueva gama de aspiradores escoba HF4 Hydro y HF2. Al ser preguntado por el interés de los usuarios en las funciones de conectividad de los nuevos productos, Rofes insiste en la comodidad que aporta el poder controlar los electrodomésticos desde el teléfono móvil y el beneficio de optimizar su uso ahorrando recursos. "Como líderes en IoT durante 6 años consecutivos y con más de 7 millones de usuarios conectados en Haier Smart Home, la evolución de estos números refleja claramente el creciente interés de los consumidores por integrar estas soluciones en su vida cotidiana", ha concluido.

