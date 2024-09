Venezuela confirma la identidad y los cargos de los dos españoles detenidos por supuesto espionaje

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de Venezuela ha confirmado ya la identidad y los cargos de los dos ciudadanos vascos detenidos en ese país por supuesto espionaje en el marco de un complot para desestabilizar el Gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha detallado que a finales de la semana pasada tuvo la confirmación oficial de la detención y de los cargos de los dos ciudadanos españoles, tal y como había exigido con anterioridad a su homólogo venezolano, Yván Gil. A partir de este momento, según ha anunciado el propio Albares, se va a ejercer "la protección diplomática y consular" de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, "para que estos dos compatriotas injustamente retenidos en Venezuela puedan regresar donde siempre tuvieron que estar, que es junto a sus familias". Preguntado sobre qué cargos tienen, el ministro de Exteriores ha eludido responder esgrimiendo que su Ministerio debe "trabajar con tranquilidad" y que los detenidos "tienen también derecho a la intimidad". Eso sí, ha reiterado que los ciudadanos vascos "no tienen nadar que ver" con "ningún organismo público español, mucho menos con el CNI". En este sentido, cuando conoció la noticia se la trasladó a las familias de los dos españoles, así como al lehendakari, Imanol Pradales. Todos ellos están informados de todo detalle y ahora queda ejercer "sin ninguna duda" la protección consular y diplomática para que estén "de vuelta lo antes posible". Albares ha recordado que desde que es ministro "no es la primera vez" que se enfrenta a una situación así, en la que ciudadanos de España son retenidos de manera injusta en el extranjero. Ha mencionado el caso de la cooperante detenida en Israel Juana Ruiz, y el de Santiago Sánchez Cogedor y Ana Baneira, que fueron retenidos en Irán. "En todos estos casos todo se resolvió felizmente y yo desde luego no voy a escatimar esfuerzos para que esta sea exactamente la misma situación lo antes posible", ha zanjado el titular de Exteriores.

