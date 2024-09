Un tronco conservado miles de años aporta claves de solución climática

Un nuevo estudio publicado en la revista Science sugiere que un tronco viejo y corriente puede ayudar a refinar nuevas estrategias naturales para abordar el cambio climático. Un equipo de investigadores dirigido por el profesor de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Maryland Ning Zeng analizó un tronco de 3.775 años de antigüedad y el suelo del que fue excavado. Su análisis reveló que el tronco había perdido menos del 5% de dióxido de carbono de su estado original gracias al suelo arcilloso de baja permeabilidad que lo cubría. "La madera es bonita y sólida; probablemente se podría hacer un mueble con ella", señaló Zeng en un comunicado. Comprender los factores ambientales únicos que mantuvieron ese tronco antiguo en perfecto estado podría ayudar a los investigadores a perfeccionar una solución climática emergente conocida como "bóveda de madera", que implica tomar madera que no es comercialmente viable (como árboles destruidos por enfermedades o incendios forestales, muebles viejos o materiales de construcción sin usar) y enterrarla para detener su descomposición. Los árboles secuestran de forma natural el dióxido de carbono (un potente gas que calienta el planeta) durante toda su vida, lo que hace que los proyectos de plantación de árboles sean un método popular para mitigar el cambio climático. Pero, por otro lado, cuando los árboles mueren y se descomponen, ese gas de efecto invernadero se libera de nuevo a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. "La gente tiende a pensar: '¿Quién no sabe cómo cavar un hoyo y enterrar un poco de madera?'", dijo Zeng. "Pero piense en cuántos ataúdes de madera se enterraron en la historia de la humanidad. ¿Cuántos de ellos sobrevivieron? Para una escala de tiempo de cientos o miles de años, necesitamos las condiciones adecuadas". En 2013, mientras realizaba un proyecto piloto de bóvedas de madera en Quebec, Canadá, Zeng descubrió el tronco de 3.775 años que se convirtió en el foco del estudio, un encuentro casual que para Zeng fue "algo milagroso". Mientras cavaban una zanja para enterrar madera fresca, Zeng y otros investigadores vieron el tronco a unos 2 metros por debajo de la superficie. "Cuando la excavadora sacó un tronco del suelo y nos lo arrojó, los tres ecologistas que había invitado de la Universidad McGill lo identificaron inmediatamente como cedro rojo del este", recordó Zeng. "Se notaba lo bien conservado que estaba. Recuerdo que me quedé allí pensando: 'Vaya, aquí está la prueba que necesitamos'". Si bien los estudios anteriores han analizado muestras antiguas de madera preservada, tendieron a pasar por alto las condiciones del suelo circundante, según Zeng. "Existe mucha evidencia geológica y arqueológica de madera preservada de cientos a millones de años atrás, pero el enfoque de esos estudios no era '¿Cómo podemos diseñar una bóveda de madera para preservar esa madera?'", dijo Zeng. "Y el problema con el diseño de un nuevo experimento es que no podemos esperar 100 años para obtener los resultados". Poco después de la excavación de Quebec, los colaboradores de la UMD en MAPAQ, un ministerio gubernamental en Montreal, realizaron la datación por carbono para determinar la edad del tronco. Luego, en 2021, el distinguido profesor universitario Liangbing Hu, del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UMD, ayudó a Zeng a analizar la estructura microscópica, la composición química, la resistencia mecánica y la densidad de la muestra de 3.775 años de antigüedad. Luego compararon esos resultados con los de un tronco de cedro rojo del este recién cortado, que reveló que la muestra más antigua había perdido muy poco dióxido de carbono. El tipo de suelo que cubría el tronco fue la razón clave de su notable conservación. El suelo arcilloso de esa parte de Quebec tenía una permeabilidad especialmente baja, lo que significa que impedía o ralentizaba drásticamente la llegada de oxígeno al tronco y, al mismo tiempo, mantenía alejados a los hongos y los insectos, los descomponedores que se encuentran típicamente en el suelo. Debido a que el suelo arcilloso es común, las bóvedas de madera podrían convertirse en una opción viable y de bajo costo en muchas partes del mundo. Como solución climática, Zeng señaló que las bóvedas de madera se combinan mejor con otras tácticas para frenar el calentamiento global, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras él y sus colegas continúan optimizando las bóvedas de madera, espera poner en práctica lo que han aprendido para ayudar a frenar el cambio climático. "Es un descubrimiento muy emocionante", dijo Zeng sobre este último estudio. "La urgencia del cambio climático se ha convertido en un problema tan importante, por lo que hubo aún más motivación para poner en marcha este análisis".

