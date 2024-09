Netanyahu insta al pueblo iraní a dejar de apoyar al "régimen" de los ayatolás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado este lunes al pueblo de Irán a dejar de apoyar al "régimen" de los ayatolás y ha asegurado que Israel está del lado de los iraníes, que se merecen un futuro mejor. "Cada día veis a un régimen que os subyuga, que pronuncia discursos exaltados sobre defender Líbano, Gaza, si bien cada día ese mismo régimen sumerge a nuestra región en una oscuridad cada vez más profunda y nos hunde en la guerra", ha asegurado en un mensaje en vídeo en el que se ha dirigido directamente a la población iraní. El primer ministro israelí ha señalado que "el régimen" está llevando al "noble pueblo persa más cerca del abismo". "La mayoría de los iraníes saben que el régimen no tiene ningún interés en ellos. Si les importara (su población), si se preocuparan por vosotros, dejarían de gastar billones de dólares en guerras inútiles en Oriente Próximo", ha agregado. En este sentido, Netanyahu ha planteado que Teherán podría gastar el dinero que emplea en "armas nucleares y en guerras extranjeras" en, por ejemplo, financiar la educación de los niños, en mejorar la sanidad o en la infraestructura iraní. "Inversión global, turismo masivo, innovación tecnológica basada en los formidables talentos que existen en Irán. ¿No suena mejor que la pobreza, la represión y la guerra sin fin? De Qom a Isfahán, de Shiraz a Tebriz, hay decenas de millones de personas buenas y decentes con miles de años de historia a sus espaldas y un futuro brillante por delante", se ha cuestionado. Por todo ello, ha pedido a la población iraní que no dejen que "un pequeño grupo de personas se entrometan en ese posible futuro". "Sé que no apoyáis a los violadores y asesinos de Hamás y Hezbolá, pero vuestros líderes sí. Os merecéis más", ha subrayado. Las declaraciones del primer ministro israelí llegan en medio del aumento de los bombardeos israelíes contra Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, el viernes en un bombardeo "selectivo" en la capital, Beirut. Asimismo, las autoridades libanesas han confirmado la muerte de más de un centenar de personas durante la última jornada, mientras que aviones israelíes continúan bombardeando de forma contínua varios puntos del país vecino. El Gobierno de Irán ha afirmado este mismo lunes que "no dejará sin respuesta" las "agresivas acciones" de Israel, si bien ha descartado que Teherán se plantee el envío de tropas a territorio libanés para apoyar al grupo.

