La delantera alemana Alexandra Popp anuncia su retirada internacional

La delantera alemana del Wolfsburgo Alexandra Popp anunció este lunes su retirada de la selección de su país, de la que era su capitana, y después de haber disputado con ella casi 150 partidos y ser doble medallista olímpica como principales éxitos. La jugadora de 33 años tuvo últimamente problemas de lesiones y no continuará su carrera internacional bajo las órdenes del nuevo seleccionador, Christian Wück, por lo que tampoco participará en la Eurocopa de 2025 en Suiza. "He tenido la suerte y el honor de vestir con orgullo la camiseta de la selección alemana durante un total de 18 años, incluidos casi 14 años y medio en la absoluta", declaró Popp, que disputará su último partido internacional, el número 145 de su carrera, contra Australia el 28 de octubre en la ciudad alemana de Duisburgo. La delantera recordó que siempre dijo sería su "instinto" en el que le haría tomar esta decisión. "Ahora lo ha hecho. Tras largas y tristes deliberaciones, he decidido con el corazón encogido poner fin a mi carrera en la selección nacional", añadió en su comunicado en su perfil oficial en 'Instagram'. Popp, una de las figuras más reconocidas del fútbol alemán, marcó 67 goles en 144 partidos internacionales hasta la fecha y su mayor éxito con Alemania fue la conquista de la medalla oro olímpica en Rio 2016, mientras que este pasado verano se colgó el bronce en Paris 2024 tras ganar el partido por el tercer y cuarto puesto a España. Además, fue subcampeona de Europa en 2022.

Compartir nota: Guardar