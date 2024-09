Inauguradas 30 nuevas escuelas sociodeportivas del programa 'LaLiga Valores y Oportunidad' en El Salvador

La Fundación LaLiga y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) inauguraron 30 nuevas escuelas sociodeportivas del programa 'LaLiga Valores y Oportunidad', impulsada por ambas entidades desde 2019 en todo el territorio nacional del país centroamericano, según un comunicado. El Estadio de Fútbol Playa de San Salvador acogió el pasado viernes el evento, con la presencia del presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, encargado de anunciar las nuevas sedes del proyecto que tiene como objetivo "mejorar la calidad de vida de la juventud salvadoreña y fomentar iniciativas orientadas a la inclusión, la inserción laboral, la educación en valores, la prevención de la violencia y el emprendimiento, utilizando el fútbol como herramienta de desarrollo". Además, este acto de inauguración contó con la presencia de las autoridades del INDES, el Ministerio de Educación y los representantes de los centros escolares que contarán con las escuelas que han sido inauguradas. En concreto, las nuevas escuelas se desarrollarán en los siguientes distritos: Coatepeque, Santa Ana, Apaneca, Ahuachapán, Atiquizaya, Izalco, Chalatenango, San Salvador, La Libertad, Sensuntepeque, Tejutepeque, Jutiapa, Ilobasco, Cojutepeque, Apastepeque, Villa El Carmen, San Vicente, San Cayetano, San Miguel, Estanzuela y San Francisco Gotera. Asimismo, este evento sirvió para entregar las certificaciones que acreditan a un total de 161 nuevos monitores y monitoras del proyecto 'LaLiga Valores y Oportunidad', y que desempeñan su labor como profesores de educación física en la educación pública. "De esta manera, los conocimientos basados en los valores positivos del fútbol se extrapolan no solo en las academias del proyecto, sino que se hacen extensibles a los alumnos y alumnas salvadoreños, creando un efecto multiplicador del alcance del programa", destacó el comunicado. Bukele resaltó que "este programa nace con la intención de desarrollar, crear y formar personas productivas y de bien" para la sociedad salvadoreña. "Estamos muy orgullosos de los objetivos alcanzados desde su comienzo y de todo el trabajo y esfuerzo que se está dedicando en beneficio de nuestra juventud", agregó. Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, expresó su entusiasmo con la inauguración de estas 30 nuevas escuelas. "Nos llena de satisfacción ver cómo este programa ha evolucionado en los años de desarrollo y se ha transformado en un pilar muy útil y en un programa referente para la juventud salvadoreña", dijo. "La inauguración no solo amplía nuestro alcance, sino que también refuerza nuestro compromiso con la educación en valores y la inclusión social a través del deporte. Cada joven que forma parte de este proyecto tiene la oportunidad de desarrollar no solo sus habilidades deportivas, sino también aquellas capacidades que les permitirán construir un futuro mejor para ellos y sus comunidades", añadió. El programa ha inaugurado un total de 213 escuelas sociodeportivas, y desde su nacimiento en 2019, ha impactado directamente en 278.603 niños y niñas de todas las regiones de El Salvador. Asimismo, se han implementado 4.536 capacitaciones en 4 años, formando a más de 900 monitores y monitoras, y se han completado 14 Campus con más de 700 participantes, según LaLiga.

Compartir nota: Guardar