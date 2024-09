Belén Esteban arrasa con un cambio de look radical dejando atrás su seña de identidad, ¡y conquista a Aitana!

Desde que Belén Esteban saltó a la fama por su relación con Jesulín de Ubrique hace casi tres décadas, si hay algo que la ha caracterizado ha sido su larga melena rubia. Sin embargo, haciendo suyo el dicho de 'renovarse o morir', la 'princesa del pueblo' ha sorprendido un cambio de look radical tan inesperado como favorecedor. Y es que la colaboradora de 'Ni que fuéramos... Shhh' ha apostado por cortar por lo sano y se ha reinventado por completo con un corte bob con el que está guapísima y con el que se ha quitado de golpe varios años de encima. Un gran paso -ya que en numerosas ocasiones ha asegurado que no se cortaría nunca la melena- que no ha sido fácil, como la propia Belén ha reconocido a través de sus redes sociales, donde este fin de semana ha compartido el proceso y ha mostrado orgullosa su impactante cambio de imagen, obra de su peluquero y amigo Manuel Zamorano. En el vídeo que ha publicado en Instagram podemos ver cómo, tras retirarle los restos de pegamento de las extensiones rubias platino que se habían convertido en su seña de identidad, el estilista corta varios centímetros de pelo transformando por completo el rostro de la tertuliana con una media melena estilo bob a la que ya se han rendido celebrities como Aitana Ocaña, Victoria Beckham o su compañera María Patiño. Un cambio de look impactante que ha encantado a sus seguidores y a multitud de rostros conocidos, que no han dudado en dedicarle mensajes aplaudiendo su decisión de arrancar el otoño cortando por lo sano después de años fiel a su larga melena rubia, como Anne Igartiburu, Víctor Sandoval, Tamara Gorro, ¡o la mismísima cantante de 'Las babys'! Y es que en el vídeo del momento que compartió el periodista Iván Reboso del nuevo corte de pelo de Belén, ella bromeaba asegurando "soy Aitana". Un comentario que rápidamente se convirtió en viral y que la propia Aitana reposteó añadiendo "Belén, YO TE AMO!!! jajajaja" y definiendo a la tertuliana como "icónica".

