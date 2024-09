Mueren al menos once personas y 108 resultan heridas en los ataques israelíes contra Líbano

Al menos once personas han muerto y 108 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos continuados de este sábado del Ejército de Israel contra varios puntos del sur y el este de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut, ha anunciado el Ministerio de Sanidad libanés. Así lo ha comunicado el titular de la cartera, Firas Abiad, durante una rueda de prensa en la que ha ofrecido un pormenorizado balance de víctimas en Líbano desde la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza, tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre. Desde entonces, han muerto a manos del Ejército de Israel 1.640 personas, entre ellas 194 mujeres y 104 niños. Se espera que estas cifras aumenten, ha dicho el ministro, ya que continúan las labores de búsqueda bajo los escombros. En apenas once días, entre el 16 y el 27 de septiembre, los ataques de Israel en suelo libanés han provocado 1.030 víctimas mortales, entre ellas 56 mujeres y 87 menores, y 6.352 personas han resultado heridas. Abiad ha destacado además el papel de los profesionales de la salud como foco de los ataques israelíes. Desde el inicio del conflicto, 41 miembros del personal sanitario en Líbano han muerto y 111 han resultado heridos. Estos datos incluyen a siete fallecidos y cuatro heridos que resultaron de dos ataques perpetrados este viernes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra centros médicos de Deir Sryran y Al Tayiba, próximas a la localidad de Marjayoun (sur de Líbano). Durante su intervención, recogida por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, el ministro ha explicado además los servicios que desde la administración están ofreciendo a las personas desplazadas, una cifra que no ha dejado de aumentar desde que el Ejército israelí intensificó sus ataques contra el sur del país a mediados de septiembre. Así, se han abierto dos líneas telefónicas para toda consulta sobre servicios de salud, se ha garantizado la atención hospitalaria gratuita así como la distribución de medicamentos a centros de atención primaria.

