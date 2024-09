Milei reivindica su Gobierno como "el mejor de la Historia" y carga contra la "casta" de periodistas

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha defendido este sábado su gestión al frente del que ha definido como "el mejor Gobierno de la Historia" del país y ha cargado contra la "casta" de periodistas, sindicalistas y empresarios "corruptos" que critican su mandato. En un acto para relanzar a nivel nacional su partido, La Libertad Avanza, el mandatario ha ensalzado su actuación como jefe del Ejecutivo argentino, alardeando de la rapidez con la que se han hecho notar los resultados de sus medidas económicas. "Nosotros, que esperábamos ver los resultados en 18 ó 24 meses, cuando miramos lo que ha pasado en nueve meses, la inflación mayorista pasó del 54 por ciento al 2,1 por ciento. Del 17.000 por ciento anual, la hemos pasado al 28 por ciento anual. Vaya si este no es el mejor Gobierno de la historia", ha destacado desde Parque Lezama en declaraciones recogidas por 'Crónica'. En la misma línea, el presidente argentino ha subrayado que todos sus logros se han producido pese a tener en su contra a la "casta" de "periodistas, sindicalistas y empresarios" del país, a los que ha tildado de "corruptos" en reiteradas ocasiones. "No se dejen intimidar por los periodistas corruptos, por los sindicalistas corruptos, por los empresarios corruptos", ha instado a los cerca de 3.000 militantes del oficialismo congregados en el acto, según el mismo medio. El mandatario han sido especialmente duro con los medios de comunicación, que a su juicio son "militantes" que manipulan "la realidad". "Son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, los que muestran la realidad que ustedes no dejan ver por tener el monopolio de los micrófonos", ha denunciado, cuestionando las acusaciones que sostienen que dispone de trolls que hablan a su favor en las redes sociales. Estas declaraciones se han producido en el contexto de un acto de partido de La Libertad Avanza, celebrado en las inmediaciones de Parque Lezama, escenario de algunos de los primeros actos tras la irrupción de Milei en política. "Nos volvemos a encontrar acá donde todo comenzó", ha celebrado la hermana del presidente, Karina Milei, que en adelante presidirá la formación. "Enfrente tenemos el partido de la casta. Por eso he encomendado a mi hermana, el verdadero jefe, que levante la antorcha de la Libertad, creando LLA en todo el país", ha agregado el líder del Ejecutivo argentino con la vista puesta en las próximas elecciones legislativas. "De acá para adelante solo vamos a tener buenas noticias y en 2025 vamos a dar un batacazo electoral", ha prometido Milei antes de despedirse de la militancia abrazado a su hermana.

