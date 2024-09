Laura Sánchez y David Ascanio posan juntos en el Festival de Cine de San Sebastián

¡Más enamorada que nunca! Laura Sánchez está viviendo uno de sus mejores momentos personales, su sonrisa no engaña. La modelo se ha dejado ver en la Gala de Clausura del Festival de San Sebastián muy bien acompañada: por su pareja, Manuel Escribano, que ha cambiado las plazas de toros por los photocalls. Nada hacía presagiar que, después de su divorcio con David Ascanio, la actriz recuperase la ilusión en el amor con el torero... pero lo cierto es que su relación está más que consolidada, prueba de ello verles juntos en casa acto público. "Las cosas se van descosiendo poco a poco y un día se rompen, llevamos tiempo separados, pero han sido años muy bonitos que se los agradeceré toda la vida. Somos dos personas que nos queremos mucho y eso es lo que me llevo" confesaba David ante las cámaras de Europa Press, confirmando que se enteró de la ilusión de Laura con Escribano porque ella misma se lo contó al ver que la cosa se afianzaba poco a poco. Vestidos de gala para la ocasión, el torero lució esmoquin con maxi pajarita y Laura eclipsó todas las cámaras con un espectacular vestid azul marino con cuello halter y espalda descubierta. Derrochando complicidad, los dos posaron juntos en el photocall previo a la gala y no pudieron dejar de sonreír en ningún momento. Con gestos de cariño, la pareja hizo testigos de su amor a todos los allí presentes... y es que no cabe duda de que su historia de amor avanza a pasos agigantados.

