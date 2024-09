(Crónica) El Athletic empata por un rebote y el Betis tira de Lo Celso

El Athletic Club empató (1-1) ante el Sevilla en la jornada ocho de LaLiga EA Sports cuando tenía ya los tres puntos en el bolsillo y el Real Betis superó (1-0) al Espanyol, mientras que el RC Celta rascó un empate (1-1) ante el Girona gracias a Iago Aspas. En San Mamés, el Sevilla rio último y de rebote, con el gol en propia puerta de Alex Padilla, portero del Athletic que tuvo que entrar en el minuto 85 por la expulsión de Agirrezabala. Los vascos dejaron escapar los tres puntos de manera amarga, tres puntos de zona de Champions, y el Sevilla encontró algo de premio a la fe de mejorar su irregular inicio de campaña con García Pimienta. El conjunto andaluz no había tenido casi presencia ofensiva cuando los hermanos Williams perdonaron una buen clara a los 20 minutos. La siguiente de los locales fue para dentro, un balón suelto en el área que cazó Mikel Jauregizar para volverse loco con su primer gol en el Athletic y encima en San Mamés. Los de Ernesto Valverde perdonaron alguna más y el Sevilla dio un paso al frente pero Dodi Lukebakio se estrelló con el poste. La tuvo Alex Berenguer para devolver la calma a los locales pero la mala salida de Agirrezabala le costó la roja. En superioridad, no había excusa para un Sevilla que buscó el empate y lo encontró de carambola, en una jugada de Chidera Ejuke, rechace, larguero y rebote en Padilla. Un punto con el que seguir en zona Champions al menos, aunque sin duda amargo, y, en los de Pimienta, para encontrar algo de ritmo sumando, aún en mitad baja de la tabla. Un aire distinto al menos en los de Nervión para encarar el derbi inminente ante un Betis que cumplió en el Benito Villamarín gracias a un gol de Lo Celso en el minuto 85. El Espanyol encajó su tercera derrota seguida en un quiero y no puedo, sin ocasiones casi y sin frenar tampoco el torrente ofensivo de los locales. Abde falló un penalti antes del descanso y Joan García sujetó con sus paradas a los 'pericos'. Sin embargo, un balón suelto en el tramo final llegó al mejor del Betis, una vez más, un Lo Celso que tumbó al Espanyol y puso a los suyos en octava posición con 12 puntos. Los catalanes se quedan marcando la salvación con siete. Por la mañana, Balaídos vio a su equipo coquetear con la tercera derrota seguida pero una vez más Iago Aspas salió al rescate, desde el banquillo, con un gol en el minuto 81. Celta y Girona mostraron su apuesta ofensiva de inicio, sin acierto hasta que Yangel Herrera firmara el 0-1 para los catalanes. No fue todo alegrías para el equipo de Míchel, ya que perdieron por lesión a Oriol Romeu y, en el inicio del segundo tiempo, también a Blind. Al otro lado, Claudio Giráldez movió ficha con Swedberg, Douvikas y Aspas. El Girona parecía cómodo pero al de Moaña se le encendió la bombilla, abrió a la banda y la pelota le volvió para mandarla a la red desde la frontal (1-1). En esa apuesta por ganar, ambos tuvieron la última pero el empate fue justo, aunque insuficiente para un Girona que no da con la tecla con nuevas piezas.

