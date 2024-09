Carlos Alcaraz firma un triunfo exprés y ya está en cuartos de Pekín

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a cuartos de final del torneo de Pekín, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de vencer este domingo por la vía rápida al neerlandés Tallon Griekspoor (6-1, 6-2), y el ruso Karen Khachanov será su rival en la siguiente ronda. En la pista central de la capital china y en un partido disputado bajo techo, el murciano evidenció desde bien temprano sus buenas sensaciones, que llegaron acompañadas además de los errores no forzados de su adversario, que claudicó después de 56 minutos de sufrimiento ante el número tres del mundo. Dos roturas en sus primeros juegos al resto le situaron pronto 5-0 arriba, y aunque Griekspoor logró frenar la sangría no pudo hacer nada para que el de El Palmar, con su saque, cerrase el primer parcial en solo 24 minutos. Ya en la segunda manga, el español tuvo que esperar hasta el tercer juego para quebrar el servicio de su rival y enlazar cinco juegos consecutivos. Con 5-1 y al resto, desaprovechó una bola de partido y el holandés respiró, pero no falló en la siguiente para poner el 6-2 y sellar su triunfo. Ahora, Alcaraz se enfrentará en su duelo de cuartos de final al ruso Karen Khachanov, que derrotó este mismo domingo al argentino Francisco Cerúndolo en un enfrentamiento de dos sets que tuvieron que resolverse ambos en el 'tie-break' (7-6(4), 7-6(9)).

