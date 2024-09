Aspas: "Este brazalete me lo guardo, no se cumplen 500 partidos todos los días"

Vigo (España), 29 sep (EFE).- El internacional Iago Aspas, autor del gol del empate del Celta ante el Girona, reconoció que el brazalete de capitán que lució este domingo, en encuentro de la Primera división del fútbol español, lo guardará de recuerdo porque “no todos los días se cumplen 500 partidos”.

“Cuando volví del Erasmus, como me dice la gente, en el 2015 ya dije que venía para no marcharme jamás, para intentar batir todos los récords posibles. Alguno aún me queda al alcance, así que seguiremos trabajando con la misma ilusión para poder batirlo”, comentó.

El delantero celeste se encuentra a tan solo 33 partidos de superar a Manolo Rodríguez ‘O Gran Capitán” (533) como el jugador que más veces vistió la camiseta del Celta, ya que este domingo disputó su partido 501 con la celeste.

“Muy contento y agradecido a la gente, a la afición, a los niños, que ya lo veo día a día en sus caras. Para mí es un regalo cada partido aquí delante de mi gente, es mi casa y trato de ayudar a mis compañeros”, afirmó Aspas, a quien no sorprendió su suplencia.

“Tengo una edad, como a los chicos de 20 años a mí me gusta jugar todos los partidos y minutos, pero el míster creía que lo mejor era sacar a otro compañero”, explicó. EFE1010153