Martín, tranquilo y positivo, reconoce que "no ha sido el mejor día"

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El español Jorge Martín, autor de la 'pole position' para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, que se cayó en la primera vuelta de la carrera 'sprint' declaró tranquilo que "al final depende de cómo lo veas", pero que "está claro que no ha sido el mejor día".

"En cualquier caso me quiero quedar con lo positivo, que es que adelantando pilotos y pilotos y pilotos, aún he conseguido ser competitivo, también he tenido una buena lección de adelantamientos pues desde el último he acabado décimo, así que he pasado a más de diez al margen de la caída", continuó el líder del mundial.

"Mañana tengo otra oportunidad, así que si tuviese una semana por en medio estaría más preocupado, pero estoy en un circuito en donde estoy rodando muy rápido y ¿la caída?, pues he mirado todo lo que podía mirar, tanto inclinación como velocidad y trazada y no había nada especial, no pretendo excusarme, pero no he hecho nada raro", explica Jorge Martín.

"Espero mañana ser un 'pelín' más cauto en esa curva, pero me encuentro cómodo y espero hacer el mismo resultado que esperaba hacer hoy", comentó convencido de sus posibilidades Martín. EFE