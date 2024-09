La migración circular como motor de desarrollo en las comunidades de origen: "Logré comprar tierras y di empleos"

MADRID, (EUROPA PRESS) Los programas que promueven rutas de migración ordenadas han demostrado servir no solo para satisfacer temporalmente las demandas laborales de miles de personas, sino que han colaborado en el desarrollo de sus comunidades de origen, a la vez que reducen los riesgos de abuso y de desarraigo de los trabajadores migrantes. Es el caso de Arnoldo Chile, un ciudadano guatelmateco socio de una cooperativa que después de haber estado viajando a Estados Unidos desde 2016 para trabajar como temporero ha podido ahorrar, invertir y contratar mano de obra para unos terrenos de poco más de tres hectáreas donde se cultivan moras. "Logré comprar tierras que me sirven para seguir generando ingresos y de la misma manera poder crear empleo en mi comunidad (...) Con el trabajo que uno les da, estas personas pueden tener económicamente lo necesario para poder sobrevivir. Y ese es el anhelo que yo tengo, poder generar más empleos", cuenta. "Sin ningún tipo de discusión, las ventajas de la migración circular son abrumadoras", enfatiza el director regional de Acción contra el Hambre para Centroamérica, Miguel Ángel García Arias en una entrevista para Europa Press, para quien la situación de los países de la región puede extrapolarse a otras partes. "Hay un consenso claro sobre que se tiene que impulsar ese tipo de migración laboral", dice Arias, quien destaca como hecho diferenciador de este tipo de políticas la mejor situación económica de los hogares que cuenta con algunos de sus miembros trabajando legalmente fuera e incluso el efecto disuasorio de salir. Otra de las personas con las que ha podido hablar la ONG es Glenda Chiquitó Xicón, una guatelmateca de 27 años que tuvo su primera experiencia de migración temporal en 2023, cuando marchó hacia Estados Unidos para trabajar cerca de tres meses en un rancho en Dakota del Sur. "Siempre quise ir a Estados Unidos", relata esta mujer cuyo primer sueldo sirvió para hacer arreglos en la casa y comprar una motocicleta con la que llevar a su hija a la escuela, a la espera de poder abrir un taller de costura para ella y un taller mecánico para su esposo. MAYOR SEGURIDAD La principal causa de endeudamiento a la que tienen que hacer frente aquellas personas que optan por migrar de manera irregular suelen estar relacionadas con las que contraen con las mafias y los grupos de tráfico de seres humanos a los que recurren. "Nunca lo habría hecho con el coyote, ya que he escuchado muchas historias de violencias y todo eso me dio mucho miedo", cuenta Xicón. Arias apunta que en el caso de las personas que salen de Guatemala, los precios por un intermediario que te lleve a Estados Unidos supera los 6.000, o los 10.000 dólares. "Son cantidades que, en el caso de África o del Sahel hacia España, quizás sean menores, pero es también importante lo que se tiene que pagar", añade. Por su parte, Chile coincide en desaconsejar el uso de uno de estos coyotes. "Créanme, es un riesgo bastante grande. En la actualidad está cobrando 125.000 quetzales (unos 14.000 euros) con el riesgo de no poder llegar, o con el riesgo de poder ser deportado", cuenta. Siguiendo esa idea, Arias ahonda: "Debemos valorar lo que significa que la gente pueda migrar y trabajar de forma legal y sin los riesgos que supone montarse en una patera. Es de sentido común", ha dicho. Asimismo, Arias apunta que este tipo de programas no solo reduce el número de salidas irregulares, sino también el de inmigraciones en general. "Al tener más ingresos, menos deudas, eso te permite conseguir tu objetivo de mejorar tu vivienda, tu inversión, la educación de tus hijos, sin que otros miembros del hogar tengan que salir para contribuir a ese objetivo", afirma. Por otro lado, destaca que el impacto no es solo positivo en plano económico, o de seguridad, sino también en el humano. "Un migrante que va con contrato en origen, no se desarraiga de su familia. Si es irregular, en el caso de Estados Unidos puede llegar a tardar 13 años de media en regresar", explica. "Puedes imaginar el impacto que eso tiene en las familias. En el caso de España no es tan drástico porque tenemos mecanismos para regularizar cuando han pasado años desde que tú estás en una situación irregular (...) No llega a ser 13 años, pero en algunos casos pueden ser dos, tres, o cuatro", apunta Arias. EL CASO DE ESPAÑA El pasado mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo con las autoridades de Mauritania, Gambia y Senegal para impulsar programas de migración circular a fin de reducir la llegada de inmigración irregular, pero también para ofrecer mejores condiciones a quienes llegan de para trabajar. Estos tres países africanos se suman a una lista de una decena de países más con los que España ha venido trabajando en los últimos años para poder ofrecer este tipo de contratos en origen. El Ministerio de Inclusión estima que en lo que va de año ha habido 20.515 trabajadores que han llegado en virtud a estos acuerdos. "Yo creo que España, en comparación con otros países, tiene una gestión bastante abierta y creo que eso es positivo también para los trabajadores", valora Arias con respecto a los últimos cambios normativos en materia migratoria. "España tiene mucha experiencia en migración circular. Todos los españoles que iban a la vendimia, por ejemplo, a Francia, y eso desde los años 60 fue muy común, fueron decenas de millones de personas, y todavía son más los españoles que están yendo a Francia a trabajar cada año", destaca. Arias señala que actualmente son el mismo número de españoles los que emigran por temporadas seducidos por las mejores condiciones del sector agrícola francés, unos 15.000, que el de ciudadanos extranjeros que vienen a trabajar como temporeros a las plantaciones españolas. "Cuál es la alternativa, que la persona siga en su casa ganando 150 dólares al mes en el mejor de los casos? La posibilidad de trabajar es uno de los mecanismos que ayuda al desarrollo más potente y los propios españoles lo hemos vivido", zanja.

