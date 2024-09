Johnny Deep sorprende a los niños ingresados en el hospital de San Sebastián vestido como Jack Sparrow

Con motivo de su paso por el Festival de Cine de San Sebastián para presentar su última película, 'Modi - Three Days on the Wings of Madness', Johnny Deep ha tenido un precioso gesto con los niños ingresados en el hospital de San Sebastián, a los que ha sorprendido este jueves caracterizado como uno de sus personajes más populares, el capitán Jack Sparrow. Una visita que dejó sin palabras a los más pequeños y en la que el actor estadounidense se mostró de lo más simpático y cercano con los niños hospitalizados en las plantas de pediatría y oncología del centro donostiarra, con los que jugó y a los que gastó bromas entre risas metido en la piel una vez más del personaje protagonista de 'Piratas del Caribe'. "Han compartido risas y anécdotas" ha informado el Servicio Vasco de Salud en un comunicado, asegurando que sin salirse del papel del histriónico y entrañable pirata, "su personaje más querido por los niños y niñas", ha ayudado a los pequeños y a sus familias a "olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos". Su presencia, en la que derrochó cercanía y sonrisas, "ha alegrado a los pacientes, familias y al personal sanitario", como ha destacado la nota, en la que el personal del Hospita Donostia ha expresado "un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía", "un soplo de aire fresco para toda la planta". Un detalle que Deep ya ha tenido en otros hospitales infantiles del mundo como París, Londres, o Vancouver, vistiéndose una vez más de pirata Jack Sparrow para animar a los niños ingresados y sus familias y lograr que por unos minutos se olviden del complicado trance que están atravesando.

Compartir nota: Guardar