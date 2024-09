(Crónica) Rahm ataca pero Hidalgo se defiende en el duelo patrio por el Open de España

El golfista español Jon Rahm lanzó su ataque a Ángel Hidalgo en el Open de España pero el favorito no hizo dudar a un líder sólido después de tres días en el Club de Campo Villa de Madrid, con dos golpes de diferencia de cara a un desenlace este domingo que tendrá partido estelar de ambos con el también español David Puig. Rahm sigue con su plan para alzar su cuarto título, con el que superaría a su ídolo Severiano Ballesteros, y este sábado tocaba atacar. Después de ser padre por tercera vez el lunes, superar una gripe, pillar un avión in extremis y no coger un palo en una semana, el de Barrika dibujó un 'partido a partido' que le va saliendo. El penúltimo día era para dejarse notar, exigirse algo más en un campo donde hizo el récord del torneo hace dos años (-25). Así lo hizo Rahm con un -6 que le colocó segundo, pero Hidalgo, también a lo suyo como auténtica revelación, aguantó otro día de presión y la persecución cercana de una veintena de jugadores para seguir líder. El vasco y el marbellí, favorito y primero desde el jueves, acaparan un Open de España con sabor patrio que promete un domingo de emoción y pasión con la marea de aficionados que se esperan. Por si fuera poco, además de 'papá y mamá', la gente tendrá otra cara familiar en el partido estelar, la de un David Puig que, con otro -6 este sábado, se colocó -10, por el -11 de Rahm y -13 de Hidalgo. El exnúmero uno del mundo pulió los detalles que le faltaron el viernes y, a pesar de romper el 'drive' en el hoyo 5 y recuperarlo en el 14, firmó seis 'birdies' sin fallo. El último, en el 18, donde también recortó Hidalgo a renglón seguido. El tres veces campeón olió la sangre pero el marbellí aguantó una estresante jornada, con dos 'bogeys' y cinco 'birdies', incluido esa última alegría del 18. El líder se recuperó y salvó más de 'putt' comprometido, sabiendo que le espera el gran final en busca del primer título de su carrera y encima en casa. Por detrás del trío de españoles, el estadounidense Patrick Reed, campeón del Masters de Augusta en 2018, está con -8, a cinco golpes de la cabeza, igual que el inglés Joe Dean. Hay otros dos españoles al acecho, como son Adri Arnaus (-7) y Alfredo García-Heredia (-6).

