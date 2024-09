Borrell defiende de nuevo una solución de dos Estados para "una Palestina libre" y "un Israel seguro"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reiterado este viernes su llamamiento a una solución de dos Estados en Oriente Próximo, defendiendo que es la única vía para "lograr el objetivo de una Palestina libre junto a un Israel seguro". En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Borrell ha lamentado la incapacidad de la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego en Gaza, augurando que "quizás nunca llegue", visto que "ni todo el poder diplomático ni toda la influencia del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, han podido lograr que se produzca". Así las cosas, el responsable de la diplomacia europea ha argumentado, "si se quiere construir la solución de los dos Estados, no hay que esperar a que se produzca un alto el fuego". "Hay que empezar a trabajar en ella desde ahora mismo. Porque la idea utópica de 'primero detenemos la guerra y luego empezamos a construir la paz' es completamente contraria a la oscura realidad. Tenemos que superponer los dos procesos", ha agregado, al tiempo que ha señalado que "hoy estamos todavía muy lejos, tal vez más lejos que nunca" de esta perspectiva. "NO SE PUEDEN MATAR LAS IDEAS" A este respecto, el alto representante ha hecho un llamamiento general a no rendirse en la lucha por ese alto el fuego "por difícil que sea" y ha señalado --citando al general prusiano Carl von Clausewitz-- que "ninguna acción militar tiene sentido sin un objetivo político". "¿Cuál es el objetivo político? ¿Erradicar a Hamás? Eso no es posible. Hamás es una idea. Es una organización terrorista, sí, pero además de eso, también es una idea. No se pueden matar las ideas. La única manera de triunfar con una idea es proponer una mejor", ha apostillado. En la misma línea, Borrell a advertido del peligro de "entrar en una espiral sin fin", incrementado el riesgo de "la intensificación de la guerra entre Israel e Irán a través de Hezbolá y los hutíes" y poniendo en peligro "la normalización de las relaciones entre árabes e israelíes". LA "GRAN RESPONSABILIDAD" DE LOS EUROPEOS Sobre los orígenes del conflicto palestino-israelí, el representante de la UE ha apuntado que "nosotros, los europeos, tenemos una gran responsabilidad (en la guerra de Gaza) porque hemos prometido esta tierra varias veces a diferentes pueblos". "Hay dos pueblos que luchan por la misma tierra y esa es la trágica realidad que solo puede resolverse compartiendo la tierra. Dos pueblos que luchan por la misma tierra desde hace casi un siglo", ha rememorado Borrell, al tiempo que ha reconocido que "la raíz del conflicto proviene de nuestras decisiones". "Prometimos a los árabes un Reino de Arabia ampliado hasta el Mediterráneo y un foro nacional para el pueblo judío. Hay dos pueblos en la misma tierra y eso no va a cambiar", ha sentenciado.

