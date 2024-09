Trump se muestra dispuesto a firmar un acuerdo con Irán en caso de volver a la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha mostrado dispuesto este jueves a firmar un acuerdo con Irán en caso de volver a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, todo ello unos días después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, abriese las puertas a iniciar una nueva ronda de negociaciones en torno a su programa nuclear. "Claro que lo haría. Creo en conseguirlo, ya sabe, no importa. (...) Tenemos que llegar a un acuerdo porque las consecuencias son imposibles. Tenemos que llegar a un acuerdo", ha expresado el magnate desde la Torre Trump en Nueva York tras ser preguntado por la posibilidad de pactar con la República Islámica. Tras ello, ha afirmado que ambas partes habrían llegado a un acuerdo "si los resultados de las elecciones (presidenciales de 2020) hubieran sido correctos" y que lo habrían firmado a la semana siguiente de la celebración de los comicios debido a que había dejado a Irán "sin dinero". "Ellos (la Administración de Joe Biden) también podrían haberlo hecho, pero no tenían idea de cómo hacerlo. Podrían haberlo hecho porque les di un país que quería llegar a un acuerdo. Tenían que hacerlo. No había dinero para Hamás, ni había dinero para Hezbolá porque Irán no tenía el dinero", ha añadido. De igual forma ha culpado al actual Gobierno estadounidense de dejar que Irán volviera a financiarse durante los últimos tres años y medio después de que "las sanciones se levantasen". Cabe destacar que la Administración Trump vivió momentos de grandes tensiones con Irán, especialmente tras la muerte del general Qasem Soleimani en un bombardeo estadounidense contra territorio iraquí en enero de 2020.

Compartir nota: Guardar