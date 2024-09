Sofía Suescun, ¿embarazada? La extraña reacción de Kiko Jiménez a la información de María Patiño

Alejados del foco mediático desde que su guerra familiar contra Maite Galdeano perdió interés para la prensa tras semanas en el ojo del huracán, Sofía Suescun y Kiko Jiménez vuelven a convertirse en noticia. Y en esta ocasión no tiene nada que ver con su enfrentamiento con la madre de la influencer, con la que siguen sin tener ningún tipo de relación, sino con una posible paternidad. Tal y como ha revelado María Patiño en 'Ni Que Fuéramos... Shhh' la pareja estaría esperando su primer hijo en común tras su polémica ruptura televisada con la exconductora de autobueses. "Ayer cuando llegué a mi casa me escribieron desde Andalucía, y me dijeron que se acababan de enterar en una zona de Linares, provincia de Jaén, que Sofía Suescun está embarazada. Es una información que me llega directamente de Linares, pero no me ha dado tiempo a contrastar" afirmaba la presentadora. Una noticia bomba a la que no tardaba en reaccionar uno de los protagonistas, Kiko, después de que el periodista Javier de Hoyos se pusiese en contacto con él para preguntarle por los rumores de paternidad. Lejos de confirmar o dementir, el exconcursante de 'Supervivientes' simplemente contestaba a la llamada con un "te voy a dejar que estoy entrenando", dejando en el aire si Sofía está esperando su primer hijo. Mucho más clara se ha mostrado la representante de la influencer, Susana Uribarri, que no ha dudado en negar rotundamente que la hija de Maite Galdeano esté embarazada. Algo que no ha convencido a los colaboradores de 'Ni que fuéramos', seguros que de ser cierta la noticia, no la contarían sin exclusiva de por medio.

