Sofía Cristo, demoledora con su hermano Ángel: "Ojalá el Rey Juan Carlos le demande"

Mientras Bárbara Rey permanece 'desaparecida' desde que una revista holandesa publicó el pasado miércoles unas imágenes en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en su casa de Boadilla del Monte -unas instantáneas tomadas en 1994 que ha vendido su hijo Ángel Cristo Jr. culminando así su venganza contra su madre-, su hija Sofía Cristo ha dado la cara en 'Espejo Público' y, más contundente que nunca y defendiendo a capa y espada a la vedette, ha sentenciado a su hermano. Muy enfadada, la Dj ha dejado claro que no perdonará al exconcursante de 'Supervivientes' hasta que se muera y, acusándolo de "maltratar psicológicamente" a su madre, ha expresado su deseo de que "se pudra en la cárcel" tras confirmar que van a ir a por todas y van a demandarlo por lo penal por haber filtrado las fotografías, que vulneran la intimidad de Bárbara, fueron hechas en el interior de su casa -por tanto un espacio privado- y que asegura que el joven robó a su madre. Sin pelos en la lengua en defensa de la artista, Sofía ha negado que chantajease al Emérito como afirma la publicación neerlandesa y ha sentenciado que "la mayor desgracia de mi madre ha sido conocer a esta persona (el Rey Juan Carlos). Le conoció en su mejor momento y eclipsó toda su carrera. Si mi madre no hubiera conocido a esta persona no se habría quedado sin trabajo ni habría estado vetada en un montón de sitios, y ahora no estaría de nuevo destrozada y sin trabajo, porque se le han caído un montón de proyectos por esto", ha relatado. "Voy a apoyar siempre a mi madre, la que nos ha sacado adelante y la que se ha preocupado por nosotros. La que ha sido maltratada por mi padre, por mi hermano y por la sociedad y esto se permite en la cadenas de televisión, se le acusa de chantajista cuando no nos hemos quedado con dinero de nadie" ha asegurado, insistiendo en que su madre no hizo ninguna extorsión: "Ha tenido un seguro de vida después de que le hayan rajado las ruedas del coche, le hayan cortado los cables de freno... Para llamar a mi madre chantajista y extorsionadora hay que demostrarlo y también demostrar cómo mi madre ha recibido ese dinero, ¿dónde está ese dinero? Me hubiese encantado disfrutarlo", ha afirmado muy enfadada. Además, Sofía ha hablado ante las cámaras de Europa Press y, rotunda, ha reconocido que le gustaría que el Emérito se sumara a la demanda contra Ángel: "Ojalá, ¿te imaginas? Sería una fantasía". "Mi hermano es impredecible, tendrías que preguntarle a él cómo no teme las consecuencias de lo que ha hecho, pero de lo que se trata en un juicio es ir con la verdad por delante y hacer justicia, y yo confío mucho en la justicia y espero que todo salga bien" ha zanjado, confesando que su madre ha encajado todo esto "bastante mal": "Está bastante mal. Al final es el dolor de una madre, de cómo un hijo puede hacer tanto daño, ¿no? Y puede vender así a una madre".

