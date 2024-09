Save the Children cifra en cerca de 140.000 los niños desplazados por los bombardeos de Israel contra Líbano

Alrededor de 140.000 niños figuran entre los cerca de 400.000 desplazados por los bombardeos de Israel contra Líbano, según ha indicado este viernes la organización no gubernamental Save the Children, que ha afirmado que muchos de ellos llegan a los refugios mostrando graves signos de angustia a causa del impacto de la ofensiva sobre sus vidas. "Los niños y las niñas nos dicen que tienen la sensación de que el peligro está en todas partes y que nunca pueden estar a salvo. Cada sonido fuerte les sobresalta", ha dicho la directora de Save the Children en Líbano, Jennifer Moorehead, quien ha subrayado que "la vida, los derechos y el futuro de muchos niños y niñas ya han dado un vuelco y ahora su capacidad para hacer frente a esta escalada de la crisis se ha visto mermada". Durante esta semana, la ONG ha distribuido colchones, mantas, almohadas, agua y otros artículos de primera necesidad a casi 5.000 personas en 30 refugios de todo el país, incluidos el norte, el sur, la zona del valle de la Becá y el Monte Líbano. El personal de Save the Children ha informado de la creciente preocupación por el impacto psicológico en los niños. "He visto a muchos llorando, completamente devastados. Una mujer llevaba a su hijo junto con varias bolsas. A otra mujer se le cayó el niño de los brazos. La situación era trágica y sencillamente desgarradora", relata Mahmoud, técnico de promoción de agua, saneamiento e higiene de la organización en un refugio apoyado por la ONG en Beirut. "La gente sigue llegando, hay familias sentadas en el suelo, esperando a que las organicen entre las distintas habitaciones", afirma. "También hubo una movilización increíble por parte de la comunidad, con voluntarios que aparecieron para apoyar, trayendo almohadas, bolsas, cualquier cosa que pudieran para ayudar a los demás", agrega. A la situación se suma el cierre de todas las escuelas del país, lo que ha afectado a los 1,5 millones de niños libaneses. Además, Save the Children ha hecho hincapié en que la crisis de salud mental de Líbano, ya de por sí crítica, se ha agravado a medida que las hostilidades siguen intensificándose. Por ello, Moorehead a instado "a todas las partes" a que "rebajen inmediatamente las tensiones" y ha reclamado "a que los actores internacionales" que "presionen a todas las partes para que cumplan el Derecho Internacional Humanitario". "Esto debe ocurrir ahora para evitar más sufrimiento a los niños, las niñas y sus familias", ha zanjado. El Ejército israelí ha incrementado desde el lunes sus bombardeos contra territorio libanés, dejando cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. La oleada de ataques arrancó días después de la explosión de miles de dispositivos de comunicación usados por Hezbolá, tras más de once meses de enfrentamientos en la frontera al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

