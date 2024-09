(Previa) El City examina el liderato en St James' Park con Liverpool, Aston Villa y Arsenal muy cerca

El Manchester City visita este sábado al Newcastle United con el objetivo de no ceder más terreno, después del último empate, y seguir líder en solitario de la Premier League manteniendo su invicto, mientras Liverpool y Aston Villa, en casa del Wolverhampton y del Ipswich, respectivamente, y Arsenal, en el Emirates ante el Leicester, quieren meter presión en la zona alta. En partidos correspondientes a la jornada 6 de la competición doméstica en Inglaterra, el equipo entrenado por Pep Guardiola, líder (13) con un punto más que el Liverpool y el Aston Villa (12), buscará recuperar la senda del triunfo en casa de las 'urracas' para olvidar así un fatídico empate (2-2) en casa del Arsenal, salvado en el minuto 98 por el gol de John Stones y que dejó la mala noticia de la lesión de ligamentos de Rodri Hernández, pieza indispensable de los 'citizens'. Así, cortaron una racha de cuatro triunfos ligueros consecutivos a la que esperan regresar frente a un adversario que permanece invicto en sus últimos diez encuentros de Premier League en St. James' Park; precisamente, los de Guardiola fueron los últimos capaces de llevarse los tres puntos en enero del año pasado (2-3). Los de Eddie Howe llegan a la cita después de sufrir su primera derrota del curso ante el Fulham (3-1). Además, el duelo ante el Newcastle supone una nueva oportunidad de brillar para Erling Haaland, autor de diez goles en las cinco primeras jornadas, algo inédito desde la fundación de la Premier League en 1992. Si consigue ver puerta, se convertirá en el segundo futbolista capaz de marcar en la seis primeras fechas del campeonato, después de que lo hiciera el 'Kun' Agüero en la temporada 2019-20. Mientras, el Liverpool, segundo de la tabla, visitará al colista Wolverhampton, que todavía no ha conseguido vencer, para tratar de dar continuidad a su victoria frente al Bournemouth (3-0), con la que borró su tropiezo ante el Nottingham Forest en Anfield (0-1). Con los mismos puntos que los 'reds', el Aston Villa de Unai Emery ansía sumar un cuarto triunfo seguido que le permita mantenerse al menos en la tercera plaza, todo ante un Ipswich que no sabe lo que es ganar y que actualmente marca la zona de salvación, dos puntos por encima de los puestos de descenso. Además, el Arsenal, que ha caído hasta la cuarta posición tras empatar dos de sus últimos tres choques y que acumula 11 puntos, recibe en el Emirates Stadium al Leicester City, que no ha conseguido sumar todavía de tres en tres. A solo una unidad de los 'gunners' se encuentra el Chelsea, que ante el aspirante Brighton quiere defender su quinto puesto y firmar su tercera victoria consecutiva. --PROGRAMA DE LA JORNADA 6 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Newcastle - Manchester City. Arsenal - Leicester. Brentford - West Ham. Chelsea - Brighton. Everton - Crystal Palace. Nottingham Forest - Fulham. Wolverhampton - Liverpool. -Domingo. Ipswich - Aston Villa. Manchester United - Tottenham. -Lunes. Bournemouth - Southampton.

