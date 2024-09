Líbano enfatiza en la ONU que la solución a las tensiones regionales es el fin de la "ocupación" israelí

El ministro de Exteriores de Líbano, Abdalá Bou Habib, ha enfatizado este jueves ante la Asamblea General de la ONU que la solución a las tensiones regionales, que han llevado a Israel a realizar unos bombardeos que han dejado casi 700 muertos en territorio libanés en lo que va de semana, es precisamente el final de la "ocupación" israelí. "Lo que vivimos hoy es la ausencia de una solución sostenible. Esto es una consecuencia, no es la causa. La causa es la ocupación. Y no hay otra explicación. Afirmar otra cosa sería una pérdida de tiempo. Siempre que haya ocupación habrá inestabilidad y habrá guerra", ha enfatizado Habib durante su intervención. Tras ello, ha pedido a la comunidad internacional que actúe de forma "urgente" para evitar que la actual situación "se salga de control y se produzca un efecto dominó que haga imposible contener esta crisis" que "se transformará en un agujero negro que engullirá la paz y la seguridad internacionales". "La crisis en Líbano amenaza a todo Oriente Próximo con lo peor si la situación continúa como está actualmente y si el mundo permanece inmóvil", ha insistido. De igual forma ha cargado contra Israel por "radicalizarse continuamente" y por extender la guerra a territorio libanés, donde se está dando la "destrucción sistemática de las aldeas", un "castigo colectivo contra la población" y el "incendio de tierras agrícolas con fósforo blanco". Además, ha hablado sobre la "detestable" y "repugnante" explosión de 'buscas' y de otro tipo de aparatos electrónicos de comunicación, supuestamente pertenecientes a miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que "costó la vida a decenas de personas, incluidos niños y mujeres, y causó miles de heridos, cientos de ellos en estado crítico". El jefe de la diplomacia libanesa también ha recordado que su Gobierno ha intentado resolver las disputas fronterizas con Israel en numerosas ocasiones y que este país "ha eludido constantemente la cuestión" o "ha hecho caso omiso del asunto". En ese sentido, ha reiterado su compromiso con una solución basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional. "El regreso de las personas desplazadas israelíes a sus ciudades y sus asentamientos no puede lograrse mediante la guerra, no puede lograrse mediante bombardeos, combates, hostilidades o el desplazamiento del pueblo libanés", ha agregado. AGRADECIMIENTO DE LA PETICIÓN DE EEUU Y FRANCIA Es por ello por lo que ha dado la bienvenida a la petición realizada por Francia y Estados Unidos en la víspera sobre un alto el fuego de 21 días entre el Ejército israelí y Hezbolá. "El camino más corto para su regreso es un alto el fuego completo e inmediato, como se estipula en el tratado entre los Estados Unidos y Francia", ha añadido. Habib ha considerado que este alto el fuego ayudará a "garantizar" el restablecimiento de la estabilidad en la frontera y el regreso de los desplazados. "¿No está Israel harto de la guerra interminable desde 1948? ¿Cuándo llegará el momento de que Israel dé una verdadera oportunidad a la paz? ¿No adoptará Israel el camino de la paz? ¿Cuándo sucederá esto en lugar de utilizar el lenguaje del fuego y el acero?", se ha preguntado.

