La familia Real griega ultima los preparativos de la boda de Teodora y Matthew Kumar

Tras posponer su enlace hasta en tres ocasiones, Teodora de Grecia y su prometido, el abogado estadounidense de origen indio Matthew Kumar, contraen matrimonio este sábado 28 de septiembre en la Catedral Metropolitana de Atenas, escenario de la boda del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía en el año 1962. Un 'sí quiero' muy esperado por la familia real griega, que celebra su primera gran fiesta tras la muerte del Rey Constantino el 10 de enero de 2023, y en la que no se espera la presencia de los Reyes Felipe y Letizia ni del Rey Juan Carlos -en el ojo del huracán mediático por sus imágenes con Bárbara Rey se encuentra en Sanxenxo para participar en las regatas de vela con 'El Bribón' este fin de semana-, pero sí de la Reina Emérita, de las infantas Elena y Cristina y de algunos de sus hijos. También la de otros 'royals' europeos que tienen lazos de sangre con Teodora, como algún miembro de la familia real danesa cuya asistencia no ha sido confirmada oficialmente, aunque sí ha trascendido que no asistirá la Reina Margarita -hermana de Ana María de Grecia y por tanto tía de la novia- todavía convaleciente de la caída que sufrió el pasado 18 de septiembre y por la que tuvo que ser hospitalizada. Las celebraciones arrancan este viernes, cuando la pareja obsequiará a sus 250 invitados con una cena preboda tipo cóctel en los jardines del Museo Bizantino y Cristiano, antes de la ceremonia religiosa que tendrá lugar en la Catedral de Atenas mañana a las 17:30 horas, y el convite posterior que será en el One & Only Asthesis Hotel, en la playa de Glyfada. Ultimando los preparativos del gran día, este viernes Teodora y Matthew se han acercado junto a la madre de la novia, la Reina Ana María, y sus hermanos Alexia y Nicolás de Grecia a la iglesia en la que apenas 24 horas se convertirán en marido y mujer, situada en la plaza de Mitrópolis en el centro histórico de Atenas, para ensayar la ceremonia. Con un ramo de flores, un juvenil vestido estampado y una gran sonrisa que refleja el gran momento que está viviendo, la hija menor del Rey Constantino abandonaba la Catedral cogida de la mano de su prometido, saludando emocionada a los curiosos que se agolpaban a las puertas del templo. Una alegría compartida con Ana María de Grecia, que también portando un ramo de flores, y con un estiloso vestido camisero en color verde esmeralda, se despedía de los sacerdotes ortodoxos que oficiarán este sábado la boda de Teodora ante la atenta mirada de su hijo Nicolás, que el pasado abril anunciaba su separación de Tatiana Blatnik tras 14 años de matrimonio y dos décadas de amor. Tampoco se ha perdido el ensayo la hermana de la novia, Alexia de Grecia, acompañada por sus hijas Arrieta y Ana María, con un veraniego diseño de estampado vegetal en colores blanco y azul.

