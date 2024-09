José María Almoguera reacciona con una sonrisa a las impactantes declaraciones de Paola Olmedo

Harta de ser 'la mala de la película' y convencida de que la única manera de que acabar con la guerra familiar es dar su versión de lo sucedido entre José María Almoguera y Carmen Borrego, Paola Olmedo ha roto su silencio con una larga entrevista de más de cuatro horas en 'TardeAR'. Desde hace varios días, el programa de Mediaset está desgranando sus declaraciones, en las que asegura que intentó mediar en más de una ocasión entre madre e hijo, pero su exmarido nunca quiso sentarse a hablar para solucionar el problema que surgió a raíz de la filtración de unos audios en los que ella criticaba a su suegra, a Terelu Campos y a Alejandra Rubio. "Estoy mal, directamente mal. Estoy cansada psicológicamente y físicamente, no es fácil dejar una relación con un bebé por medio, no he sabido controlar nada y ahora estoy en ese proceso de recuperarme a mí misma, anímicamente y físicamente (...). Quiero mirar hacia delante pero es muy difícil si hay gente que no para. Carmen no sé por qué no para, pero no tengo nada que ver entre ella y su hijo, no quiero sentirme condenada por haber tenido un hijo con él" ha confesado entre lágrimas, señalando directamente a su exsuegra. Además, Paola ha reconocido que está decepcionada con José María, insiste en que no sabía nada de la exclusiva en la que la hija de María Teresa Campos anunció que iba a ser abuela, y ha asegurado que si Carmen quiere ver a su nieto lo que tiene que hacer es dejar de hablar y actuar, ya que ella estaría dispuesta a sentarse a hablar para zanjar su conflicto. Impactantes declaraciones a las que su exmarido reaccionaba en exclusiva ante las cámaras de Europa Press asegurando que Paola miente: "Es mentira, pero bueno. Me parece que todo el mundo se inventa todo y ya está, no pasa nada. Aquí que cada uno haga lo que quiera. Cuando hay mentiras de por medio pues se enfada uno" confesaba molesto. Sin embargo, en su última aparición José María ha cambiado de actitud y, en completo silencio -ya que mañana se sienta en el plató de '¡De Viernes!' y está protegiendo su exclusiva, se ha limitado a responder a base de sonrisas y más sonrisas a los reproches que le ha hecho Paola en televisión, dejando entrever que le ha hecho gracia muchas de las cosas que ha contado, como que no tenía ni idea de la exclusiva de Carmen hablando de su embarazo. También se ha reído al escuchar que su exmujer asegura que su madre miente para poder 'estirar' su guerra y seguir saliendo en televisión y sacar provecho económico de su guerra, sin aclarar si en algún momento dejará que su madre ejerza como abuela después de que Paola haya dejado la puerta abierta a que vea a su nieto.

Compartir nota: Guardar