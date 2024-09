Helene alcanza categoría 4 a medida que se acerca a Florida

(Bloomberg) -- Helene se convirtió en un huracán de categoría 4 a medida que ganaba velocidad en dirección a la costa oeste de Florida, donde la enorme tormenta amenaza con empujar un muro de agua hacia la costa y arrasar una gran franja del sureste de EE.UU. con la vientos capaces de derribar árboles.

Se prevé que Helene toque tierra a finales del jueves o principios del viernes en la zona rural de Big Bend, en Florida. Sus vientos máximos alcanzaron los 209 kilómetros por hora al oeste de Tampa, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a las 6:20 p.m. hora local.

John Cangialosi, especialista sénior en huracanes del NHC, advirtió sobre una intensa marejada ciclónica a medida que Helene toca tierra.

“Una marejada ciclónica catastrófica y mortal se producirá a lo largo de porciones de la costa del Big Bend de Florida, donde la inundación podría alcanzar hasta 6 metros sobre el nivel del suelo, junto con olas destructivas”, escribió Cangialosi. “Si usted vive en esta área y se le dijo que evacuar por los funcionarios locales, su oportunidad de hacerlo es casi terminado”.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical de Helene se extienden casi 500 kilómetros, lo que significa que cuando el ojo del huracán cruce la costa de Florida, sus vientos externos habrán llegado más allá de Atlanta. Más de 275.000 clientes ya están sin electricidad en el sureste de Estados Unidos, según Poweroutage.us, la mayoría en Florida.

Basándose en el radio de los vientos con fuerza de tormenta tropical, Helene será el huracán más grande del golfo de México en tocar tierra desde Irma en 2017 y probablemente uno de los tres más grandes desde 1988, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Además de los daños que Helene causará en la costa de Florida, los meteorólogos esperan fuertes lluvias e inundaciones repentinas en las montañas Apalaches y el valle de Ohio. También se esperan cortes generalizados de electricidad.

“Debido a su tamaño y a su rápida velocidad, Helene será resistente a desintegrarse”, dijo Peter Mullinax, meteorólogo del Centro de Predicciones Meteorológicas EE.UU. “Es por eso que las advertencias de tormenta tropical se extienden tan al norte, incluso a partes de las Carolinas. Simplemente, la tormenta tardará más en debilitarse drásticamente”.

