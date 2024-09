El Gobierno de Senegal acusa a la anterior Administración de manipular datos presupuestarios y de deuda

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha acusado al anterior Gobierno de manipular datos presupuestarios y de deuda entre los años 2019 y 2023, dejando además un exceso de 605.000 millones de francos CFA (unos 900 millones de euros) de gasto en el presupuesto y sin tener una asignación en el mismo. "El régimen del (ex)presidente Macky Sall ha manipulado los datos para dar una imagen económica, financiera y presupuestaria que no tenía nada que ver con la realidad. Esto es extremadamente grave", ha asegurado Sonko durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias senegalesa APS. En ese sentido, ha acusado a Sall y a los exministros Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba y Abdoulaye Daouda Diallo de publicar "datos erróneos" y de "mentir" a la población y a sus socios. "605.000 millones de francos CFA deberían haberse gastado a partir del 1 de enero de 2024, pero el régimen saliente los gastó antes de nuestra llegada al poder (en marzo de 2024), es decir, para el ejercicio 2023, lo que es extremadamente grave (...) En el momento en que les hablo, no encontramos ningún rastro de la utilización de estos fondos", ha añadido Sonko. Estos gastos extra supusieron una sobrefinanciación que llevaron al Estado a pedir préstamos no previstos inicialmente. Por su parte, el ministro de Economía, Abdourahmane Sarr, ha afirmado que el informe realizado tras una auditoría de las finanzas públicas ha revelado que la deuda pública del periodo 2019-2023 fue del 76,3 por ciento del PIB, más de diez puntos porcentuales del 65,9 por ciento anunciado por las autoridades de entonces. Las cifras de déficit presupuestario también han acabado siendo el doble que las anunciadas, pasando así del 5,5 por ciento del PIB al 10,1 por ciento en el mismo periodo mencionado.

