El ciclón tropical 'Isaac' podría alcanzar categoría de huracán, pero a la Península llegaría como borrasca, según AEMET

El ciclón tropical 'Isaac' que se ha formado en el Atlántico central podría alcanzar categoría de huracán en las próximas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con una serie de mensajes a través de 'Threads'. Sin embargo, el escenario más probable ahora mismo no acerca a 'Isaac' directamente a la Península Ibérica y, en cualquier caso, si se acercase, llegaría ya como borrasca, no como ciclón tropical. En concreto, el organismo estatal ha explicado que es posible que 'Isaac' alcance categoría de huracán en las próximas horas, pero que todavía se encuentra a una enorme distancia de las costas europeas, muy al oeste de las islas Azores (Portugal). Algunos pronósticos señalan un acercamiento a la Península, aunque AEMET recalca que no es el escenario más probable y que hay muchas incertidumbres sobre la posible trayectoria que pueda seguir. Incluso aunque finalmente se acerque a territorio español, el organismo estatal detalla que 'Isaac' llegaría convertido en borrasca profunda tras perder en los dos días previos sus características tropicales. Además, destaca que el hecho de que no es "insólito" que alcance Europa una borrasca profunda que en origen había sido un ciclón tropical y que, de hecho, suele suceder muchos otoños.

