Disney+ implementa medidas contra las cuentas compartidas en España, se deberá pagar desde 4,99 euros por Acceso extra

Disney+ ha comenzado a implementar la opción de Acceso extra en España de cara a finalizar con las suscripciones compartidas fuera del hogar, por lo que los usuarios deberán pagar 4,99 euros al mes por añadir un usuario extra a la suscripción Estándar con anuncios y 5,99 euros mensuales por un Acceso extra para las opciones de Disney+ Estándar y Premium. La compañía de contenido en 'streaming' informó a finales de septiembre del pasado año sobre sus planes con respecto al uso de la misma credencial de acceso por varios usuarios, indicando que dejaría de ofrecer la posibilidad de compartir las suscripciones fuera del hogar, esto es, que no pertenecieran a la colección de dispositivos asociados a la residencia del suscriptor. Estos planes estaban ideados inicialmente para implementarse en Canadá y Estados Unidos, sin embargo, en abril de este año el CEO de Disney+, Bob Iger, indicó que también pretendían implementar estas restricciones de acceso al resto de regiones, y que dichas medidas se expandirían definitivamente a todos los suscriptores en el mes de septiembre de 2024. Más tarde, durante el mes de julio la plataforma comenzó a informar a los usuarios en España sobre estas restricciones y recogió las nuevas pautas de uso compartido en sus políticas del servicio. Así, la compañía explicó que si se quiere incluir en la cuenta a una persona fuera del hogar se puede contratar un Acceso extra, que supone un coste adicional al de la cuenta principal. Ahora, la plataforma de 'streaming' está siguiendo definitivamente la estela iniciada por Netflix y ha comenzado a limitar la compartición de una cuenta a usuarios del mismo hogar, con el lanzamiento del Acceso extra. Tal y como ha explicado Disney+ en un comunicado en su web, la plataforma ha comenzado a ampliar su programa de uso compartido de pago durante esta semana, de manera que ofrece a los usuarios nuevas formas de suscripción junto con familiares o amigos, a través de la administración de dispositivos dentro de un hogar. Con ello, los usuarios pueden comenzar a contratar la opción de Acceso extra que, tal y como ha detallado Disney+ en su centro de ayuda, tendrá un precio en España de 4,99 euros al mes para el plan Disney+ Estándar con anuncios y de 5,99 euros al mes para la suscripción a Disney+ Estándar y Premium. "Estas características y capacidades ahora están disponibles en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Europa y la región Asia-Pacífico después de su lanzamiento en mercados selectos durante el verano", ha aclarado la compañía. No obstante, se ha de tener en cuenta que cada suscripción a Disney+ solo puede tener un complemento de Acceso extra, al que únicamente puede acceder una persona que no esté en el mismo hogar. Asimismo, el Acceso extra se limitará a un solo perfil y solo se podrá utilizar en un dispositivo al mismo tiempo. Igualmente, los usuarios añadidos mediante esta opción tendrán acceso al mismo catálogo y funciones que estén disponibles para el titular de la cuenta de Disney+. VISUALIZAR CONTENIDO FUERA DEL HOGAR La compañía también ha detallado que, a la hora de visualizar contenido fuera del hogar, los usuarios podrán continuar viendo Disney+ en sus dispositivos compatibles como miembro del hogar. Sin embargo, se mostrará el mensaje 'Este televisor no parece ser parte del hogar de esta cuenta' y, tras ello, los usuarios podrán indicar que están fuera del hogar o actualizar el hogar, en caso de que se necesite restablecer la ubicación. Para continuar viendo el contenido, una vez seleccionada una de las dos opciones, se deberá introducir un código de acceso de un solo uso, que se envía a la dirección de correo electrónico asociada al titular de la cuenta. Actualmente, las suscripciones a este servicio en España tienen un precio de 5,99 euros al mes para el plan Disney+ Estándar con anuncios, 8,99 euros al mes para el plan Disney+ Estándar y 11,99 euros mensuales al mes para el plan Disney+ Premium.

