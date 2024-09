Condenadas a dos años de prisión las dos activistas que lanzaron sopa contra un cuadro de Van Gogh en Londres

La Justicia británica ha condenado a dos años de prisión a las dos activistas ecologistas de la organización Just Stop Oil que lanzaron sopa de tomate hace dos años contra el cuatro 'Los Girasoles', del pintor Vincent van Gogh, que se encuentra expuesto en la Galería Nacional de Londres. Las activistas, Phoebe Plummer, de 23 años, y Anna Holland, de 22, han recibido el veredicto con una sonrisa y han "aceptado cualquier sentencia que tenga que venir", según han indicado fuentes cercanas al asunto al diario 'The Guardian'. Los jueces, que han señalado que Holland podrá cumplir la mitad de la condena, han dictaminado que el cuadro ha sufrido daños valorados en unos 10.000 euros. Así, han aclarado que las acusadas "actuaron con arrogancia", por lo que "merecen la más enérgica condena" posible. Plummer, por su parte, ha sido condenada en un caso aparte a tres meses de cárcel por obstruir el tráfico al participar en una marcha en Earls Court Road, en el este de Londres, en noviembre de 2023. Este viernes, ha pronunciado un discurso ante el juez en el que ha citado a figuras históricas como Emmeline Pankhurst, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, entre otros. "En octubre de 2022 y en noviembre de 2023 tomé la decisión de emprender acciones que sabía que probablemente conducirían a mi detención y procesamiento", ha dicho. "Tomé esas decisiones porque creo que la resistencia civil no violenta es la mejor, si no la única, herramienta que tiene la gente para provocar el rápido cambio necesario para proteger la vida ante la emergencia climática y de las decisiones políticas que se están tomando", ha afirmado.

