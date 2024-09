Tilda Swinton aclama a Almodóvar en San Sebastián: "Pedro forever"

San Sebastián (España), 26 sep (EFE).- La actriz británica Tilda Swinton, que acompañó este jueves en San Sebastián al director de cine español Pedro Almodóvar con motivo de la entrega del Premio Donostia, se deshizo en elogios hacia el cineasta y lo resumió con un "Pedro forever".

"Es una bendición haberlo encontrado, es parte central de mi vida y no solo de mi trabajo", dijo en rueda de prensa la polifacética actriz, protagonista junto a Julianne Moore de la última película de Almodóvar 'The Room Next Door' ('La habitación de al lado').

Swinton aseguró que lleva siguiendo el trabajo de Almodóvar desde los años 80 del siglo XX, cuando rodó sus primeras películas con Derek Jerman. "Le reconozco como seguidora, porque es un pirata y yo también me siento una pirata", afirmó.

En ese sentido, alabó su independencia y determinación y la "pureza" de su visión. "Es como un cineasta joven, hace las películas con la misma pasión, está siempre presente y abierto a cambios, algo a lo que muchos cineastas renuncian llegado un cierto punto", dijo.

La ganadora de un Oscar por 'Michael Clayton', que trabajó con él por primera vez en el corto 'The Human Voice' ('La voz humana', 2020), alabó su "espíritu joven, su pasión, su deseo y su creencia en el cine como algo que nutre".

"No es un profesional, yo también me considero una amateur y llevo esa enseña como un honor", apuntó.

Swinton será la encargada de entregar este jueves a Almodóvar su Premio Donostia en una gala a la que tiene previsto asistir el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. EFE

