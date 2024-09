Qatar dice que por ahora no hay una vía negociadora formal para un alto el fuego entre Israel y Hezbolá

El Gobierno de Qatar ha afirmado este jueves que por el momento no se ha establecido una vía negociadora formal de cara a un posible alto el fuego entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, después de que Estados Unidos y Francia plantearan el miércoles la posibilidad de una tregua de 21 días. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha señalado durante una rueda de prensa que por ahora no existe una mediación "formal" y que aún no se ha establecido una vía mediadora similar a la existente para el caso de la Franja de Gaza. Asimismo, ha recalcado que Doha no tiene constancia de que exista "un vínculo directo" entre ambas propuestas, en referencia a la posible vinculación para un alto el fuego simultáneo en ambas zonas, según ha recogido la cadena de television qatarí Al Yazira. Qatar está ejerciendo labores de mediación junto a Estados Unidos y Egipto para un alto el fuego en Gaza a raíz de la ofensiva militar desatada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Las palabras de Al Ansari llegan después de que Washington y París reclamaran el miércoles una tregua "temporal" de 21 días entre Israel y Hezbolá de cara a "un acuerdo diplomático" para "evitar una mayor escalada en ambos lados de la frontera, propuesta que ha recibido el apoyo de la Unión Europea y varios países, incluidos varios estados árabes. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido este jueves al paso de las informaciones sobre la posibilidad de una tregua y ha recalcado que ha dado orden al Ejército para que continúe "con todas sus fuerzas" las operaciones contra el país vecino.

