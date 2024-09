La junta militar de Birmania insta a los grupos rebeldes a dejar las armas e iniciar conversaciones de paz

La junta militar de Birmania, que accedió al poder mediante un golpe de estado en 2021, ha invitado este jueves a los grupos rebeldes a dejar las armas e iniciar conversaciones de paz de cara a la celebración de unas futuras elecciones de las que, por el momento, no se tiene fecha. El Consejo de Administración del Estado ha instado en un comunicado a los grupos rebeldes de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), con base en Mandalay, a abandonar su lucha "terrorista" y alcanzar una solución política al conflicto. La propuesta, que no incluye a los integrantes del Gobierno de Unidad Nacional, insta a las PDF a formar un partido político para concurrir a unas elecciones que, aseguran, serán supervisadas en todo momento, si bien no detalla cuándo se llevarán a cabo. Esto se produce después de que la junta anunciara a principios de septiembre que tiene previsto realizar el próximo mes de octubre un censo de cara a unas ansiadas elecciones, una promesa que las autoridades birmanas han realizado en varias ocasiones, pero que no se ha materializado. Todo apunta a que, en caso de que se celebren los comicios, la comunidad internacional no reconozca el resultado dado que decenas de partidos han sido ilegalizados y no podrían registrarse para concurrir a las elecciones --entre ellos la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la antigua 'líder de facto' Aung San Suu Kyii--. El Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, leal a Suu Kyi, lleva meses alertando de que estos previsibles comicios en el país carecerán de legitimidad dado que todo apunta a que no se realizarán de forma libre y justa. El golpe de Estado fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020 en las que la LND de Aung San Suu Kyi, se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales. AL MENOS 14 MUERTOS y 25 HERIDOS La invitación llega cuando al menos 14 personas han muerto y 25 han resultado heridas este mismo jueves como consecuencia de nuevos ataques aéreos de la junta en Thandwe, en el estado de Rajine, según ha denunciado el Ejército de Arakán, una de las milicias sublevadas. Uno de sus portavoces, Jaing Thuja, ha asegurado que dos aviones de combate han lanzado varias bombas sobre dos campamentos de desplazados que albergaban a cerca de 200 personas, según ha recogido el portal de noticias The Irrawaddy. "El régimen sabía exactamente que la gente estaba refugiando allí y bombardearon de forma intencional a civiles", ha subrayado, agregando que la mayoría de las víctimas, sin precisar el número, son niños y personas mayores.

