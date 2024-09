Hubble capta erupciones estelares ligadas al haz de un agujero negro

El telescopio espacial Hubble ha captado que el chorro de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia parece provocar la erupción de estrellas a lo largo de su trayectoria. Las estrellas, llamadas novas, no quedan atrapadas en el chorro, sino que aparentemente se encuentran en un vecindario peligroso cercano, según este hallazgo, que ha desconcertado a los investigadores que buscan una explicación. "No sabemos qué está pasando, pero es un hallazgo muy emocionante", dijo en un comunicado el autor principal Alec Lessing de la Universidad de Stanford. "Esto significa que hay algo que falta en nuestra comprensión de cómo los chorros de los agujeros negros interactúan con su entorno". Una nova estalla en un sistema de estrellas dobles donde una estrella normal, envejecida e hinchada, derrama hidrógeno sobre una estrella compañera enana blanca quemada. Cuando la enana ha acumulado una capa superficial de hidrógeno de una milla de profundidad, esa capa explota como una bomba nuclear gigante. La enana blanca no es destruida por la erupción de la nova, que expulsa su capa superficial y luego vuelve a succionar combustible de su compañera, y el ciclo de estallidos de nova comienza de nuevo. El Hubble encontró el doble de novas estallando cerca del chorro que en otras partes de la galaxia gigante durante el período de tiempo estudiado. El chorro es lanzado por un agujero negro central de 6.500 millones de masas solares rodeado por un disco de materia en remolino. El agujero negro, repleto de materia que cae, lanza un chorro de plasma de 3.000 años luz de longitud que atraviesa el espacio a casi la velocidad de la luz. Cualquier cosa atrapada en el rayo energético se quemaría. Pero estar cerca de su abrasador flujo de salida aparentemente también es arriesgado, según los nuevos hallazgos del Hubble. El hallazgo del doble de novas cerca del chorro implica que hay el doble de sistemas de estrellas dobles formadoras de novas cerca del chorro o que estos sistemas estallan con el doble de frecuencia que sistemas similares en otras partes de la galaxia. "Hay algo que el chorro está haciendo a los sistemas estelares que se desplazan hacia el vecindario circundante. Tal vez el chorro de alguna manera hace que el combustible de hidrógeno se disperse sobre las enanas blancas, lo que hace que entren en erupción con mayor frecuencia", dijo Lessing. "Pero no está claro que se trate de un empuje físico. Podría ser el efecto de la presión de la luz que emana del chorro. Cuando se libera hidrógeno más rápido, se obtienen erupciones más rápidas. Algo podría estar duplicando la tasa de transferencia de masa hacia las enanas blancas cerca del chorro", argumenta. Otra idea que los investigadores consideraron es que el chorro está calentando la estrella compañera de la enana, lo que hace que se desborde más y descargue más hidrógeno sobre la enana. Sin embargo, los investigadores calcularon que este calentamiento no es lo suficientemente grande como para tener este efecto. "No somos los primeros en decir que parece que hay más actividad alrededor del chorro M87", dijo el coinvestigador Michael Shara del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. "Pero el Hubble ha demostrado esta actividad mejorada con muchos más ejemplos y significación estadística que nunca antes".

Compartir nota: Guardar