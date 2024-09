Grifols sube más de un 2% tras abrirle la CNMV un expediente sancionador por defectos en sus cuentas

Grifols subía más de un 2% en el Bolsa hacia las 10.00 horas de este jueves, si bien en los primeros compases de la sesión caía un 0,55%, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le haya abierto un expediente sancionador por defectos en la información financiera y en los informes de gestión. Así, las acciones de tipo 'A' de la firma de hemoderivados subían un 2,49% en el Ibex 35, hasta los 9,636 euros por acción, mientras que las de clase 'B', del Mercado Continuo, ascendían 2,07%, con 7,88 euros. El organismo supervisor también ha abierto uno a Gotham City Research y General Industrial Partners (GIP) por manipulación de mercado en las acciones de Grifols y por incumplir las previsiones del Reglamento sobre Abuso de Mercado en materia de recomendaciones de inversión. Adicionalmente, el organismo supervisor ha trasladado a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta "manipulativa" por parte de Gotham y GIP por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales por posible incumplimiento del artículo 284 del Código Penal. En caso de que se incoase un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador quedaría suspendido hasta la existencia de un pronunciamiento judicial firme. Así se ha pronunciado la CNMV tras haber finalizado la investigación sobre la actuación de Gotham y el análisis de legalidad sobre la información de Grifols. La CNMV ha concluido que existen, por un lado, indicios fundados de manipulación informativa en la operativa de Gotham y GIP al introducir en su informe del pasado 9 de enero varios elementos "sesgados, falsos o engañosos" y, por otro lado, un incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación objetiva de recomendaciones de inversión. Respecto a Grifols, si bien se ha acordado la apertura de un expediente sancionador por la posible comisión de infracciones asociadas a la presentación de información financiera con datos "inexactos o no veraces o que omita aspectos relevantes" que afectarían a las cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, la CNMV se reitera en todas las conclusiones preliminares sobre sus cuentas que se trasladaron al mercado el 21 de marzo. Así, según las conclusiones de la CNMV publicadas el pasado marzo, no se encontraron evidencias que permitan concluir que la cifra de endeudamiento financiero reflejado por Grifols en sus estados financieros anuales consolidados no se corresponda con la realidad o que la consolidación de Haema y BPC fuese incorrecta. Además, el supervisor aseveró entonces que las magnitudes contables básicas de Grifols no eran incorrectas, a excepción del tratamiento contable de dos operaciones concretas --Inmunotek y SRAAS--, que fueron objeto de explicación y re-expresión separada por la compañía en el primer semestre de 2024. En ese sentido, salvo esas dos operaciones, el grueso de las incorrecciones en los estados financieros de Grifols se refiere a "explicaciones incompletas, carencia de desgloses, cálculo o presentación inadecuados de APMs o falta de inclusión de operaciones vinculadas", señaló la CNMV en el informe. Por la suma de todos estos elementos, la CNMV incidió en que las deficiencias detectadas en los estados financieros regulados de Grifols, si bien son complejas de valorar individualmente y por separado, en su conjunto debían considerarse "significativas". En esa línea, el supervisor del mercado ha argumentado que, aunque no determinaban incorrecciones de calado en las cifras contables reguladas, sí que "dificultaron en algunos ejercicios la capacidad de los inversores de entender adecuadamente la situación financiera, resultados y flujos de efectivo del emisor". RESPUESTA DE GRIFOLS Tras conocer la apertura del expediente sacionador, Grifols ha señalado que la propuesta de sanción por las incidencias indicadas en el escrito de conclusiones alcanzadas por la CNMV el pasado 21 de marzo no asciende a una cantidad superior a un millón de euros. Grifols considera que esta sanción no es material y, por ello, no tendrá impacto en sus estados financieros, según ha informado este miércoles al organismo supervisor. Asimismo, la compañía de hemoderivados ha constatado que en el documento remitido por la CNMV relativo al inicio del expediente administrativo sancionador no existen elementos nuevos a los ya informados e incluidos en el escrito de conclusiones de fecha 21 de marzo de 2024.

