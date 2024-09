El Ibex 35 conquista máximos de 2010 al elevarse un 1,36% y pone la vista en los 12.000 puntos

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con un alza de un 1,36%, hasta situarse en los 11.953,2 puntos --máximos inéditos desde enero de 2010--, en una jornada marcada por las subidas generalizadas en todas las plazas bursátiles del mundo y la publicación de referencias macroeconómicas como el PIB de Estados Unidos. El principal indicador del mercado español ha atravesado la jornada en el signo positivo y con una constante tendencia alcista que apenas se ha visto frenada en algún momento por algún intervalo de pausa. La euforia bursátil se ha producido después de que esta madrugada (en hora española) se reuniera el órgano central del Partido Comunista de China y acordara lanzar nuevas medidas de estímulo en el país para alcanzar el crecimiento objetivo del 5%. Entre las medidas se valora una inyección de un billón de yuanes (127.840 millones de euros) en la banca para aumentar su capacidad de estímulo a la economía. Tras estas noticias, el Hang Seng cerró con un alza del 4,16%, mientras que el CSI 300 se elevó un 4,23%. En Japón, el índice Nikkei también se contagió de la euforia subiendo un 2,79%. En la agenda macroeconómica de este jueves, ha destacado la publicación del índice Gfk alemán de clima de consumo en octubre, que ha mejorado cuando se esperaba un empeoramiento, si bien sigue en terreno negativo. En España, el comercio minorista registró en agosto un aumento de sus ventas del 3,2% en relación al mismo mes de 2023, tasa tres décimas superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de febrero, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por la tarde, se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un incremento del 0,7% en el segundo trimestre, esto es tres décimas más que en el trimestre anterior, según se desprende de la tercera estimación publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En cifras anualizadas, el PIB estadounidense entre abril y junio se elevó un 3% frente al 1,6% de los tres meses previos. En el terreno empresarial español, Grifols ha vuelto a cobrar protagonismo, dado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció ayer, con el mercado ya cerrado, que le ha abierto un expediente sancionador por defectos en su información financiera y en sus informes de gestión. También abrió expedientes sancionadores a Gotham y General Industrial Partners. De su lado, BBVA abonará a sus accionistas el próximo 10 de octubre un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 0,29 euros brutos por título, un 81% más que un año antes y el mayor dividendo a cuenta de su historia. Al hilo de esto, en el contexto de la OPA hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, la entidad catalana ha replicado a BBVA que no ve similitudes en la OPA ahora en liza con el proceso de fusión de CaixaBank y Bankia, por lo que estima que el dictamen de Competencia no se producirá tan rápidamente. "Las similitudes con Bankia no están ahí, porque Bankia era un banco minorista. Además, no es lo mismo que algo pase antes a que pase después. Así que tenemos que mirar a la concentración que existe ahora", ha explicado el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno. También ha argumentado como diferencia con el proceso de Caixa y Bankia que dicha operación fue amistosa, mientras que esta es hostil. El día anterior, Genç había argumentado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debería autorizar la fusión entre ambas entidades en primera fase porque el regulador aplicaría la misma metodología que con CaixaBank y Bankia y en ese momento se cerró también en primera fase. Por otra parte, la Junta General anual de accionistas de Avangrid ha aprobado la adquisición por Iberdrola del 18,4% del capital de la filial estadounidense que no posee mediante una operación de fusión, informó la energética. Asimismo, cabe destacar que Europastry prevé debutar en Bolsa el próximo 10 de octubre con un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, según se desprende del folleto que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves y que el supervisor ha aprobado. El mercado también estará atento a las declaraciones de las principales figuras del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. De esta forma, Grifols ha sido el principal valor del Ibex (+4,72%), por delante de ArcelorMittal (+4,64%), Banco Sabadell (+3,61%), Puig (+3,57%), CaixaBank (+3,29%), Fluidra (+3,03%), BBVA (+3,03%) y Banco Santander (+2,54%). Solamente cinco valores han concluido en negativo: Repsol (-0,94%), Telefónica (-0,56%), Redeia (-0,34%), Acciona Energía (-0,19%) y Endesa (-0,05%). Las notables revalorizaciones han sido el denominador común en Europa: el FTSE 100 británico ha avanzado un 0,2%; el FTSE MIB italiano, un 1,68%; el DAX alemán, un 1,69%; y el CAC 40 francés, un 2,33%. Por su parte, los índices de Wall Street registraban alzas de medio punto a la hora de cierre en Europa. A esa misma hora, el barril de Brent se situaba en los 72,1 dólares, un 1,85% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 68,25 dólares, un 2,07% menos. De su lado, el rendimiento en los mercados secundarios de deuda del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 2,957%. De esta forma, la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) se ha situado en los 78 puntos. En los mercados de divisas, el euro se apreciaba un 0,37% frente al dólar, hasta alcanzar los 1,1174 'billetes verdes' por cada unidad de la divisa comunitaria. La onza de oro troy se encarecía un 0,4%, a 2.666 dólares --ha llegado a tocar un máximo histórico intradía en los 2.688 dólares--, mientras que el bitcóin se apreciaba un 3%, hasta los 65.500 'billetes verdes'.

