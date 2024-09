El chef Diego Guerrero y TGT crean el 'bocadillo de todos', que combina tradición quesera y alta gastronomía

Quesos TGT y el chef galardonado con dos estrellas Michelin Diego Guerrero han creado el 'bocadillo de todos', que busca "representar a todo el país" a través de la combinación de la tradición quesera y la alta gastronomía, ha informado la compañía en un comunicado. La campaña 'El bocadillo de todos, un acuerdo con mucho queso' tiene por objetivo "reflejar la diversidad y riqueza de la gastronomía española con un toque diferente" a través de un bocado que busca "capturar la esencia de la gastronomía española". Para elaborar la receta y conocer la opinión de los españoles, More Than Research y Quesos TGT han realizado un estudio de opinión representativo a nivel nacional, que revela que más del 85% de los españoles prefieren sabores tradicionales y clásicos en sus bocadillos. A pesar de esa preferencia por lo clásico, los españoles también están abiertos a la innovación, ya que casi la mitad de la población (48%) mostró un "entusiasmo notable" por probar nuevas creaciones de cocineros reconocidos. El estudio también destaca que el queso es considerado un ingrediente "clave" en los bocadillos, ya que los encuestados lo eligieron como uno de los cinco ingredientes esenciales. IBÉRICO, ACEITE DE OLIVA Y CHEDDAR El ibérico se consagra como el rey de los ingredientes, ya que ha sido escogido por 68% de los encuestados y el aceite de oliva fue elegido por el 53% de los participantes al posicionarse como el segundo ingrediente imprescindible. Entre los quesos preferidos, el cheddar lidera la lista, seleccionado por más del 35% de los participantes, seguido de variedades como el havarti, el gouda y el edam, conocidos por sus texturas cremosas y sabores. Además, el estudio mostró una preferencia clara por la calidad y los productos locales, ya que siete de cada diez españoles valoran profundamente el origen de los ingredientes en sus bocadillos reflejando un creciente compromiso por la calidad y los productos locales. Así, el 53% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más si el bocadillo incluye ingredientes gourmet o de alta calidad. TODA "UNA EXPERIENCIA CULINARIA" 'El bocadillo de todos' equilibra tradición e innovación. "El chef imparte su toque divergente y eleva el bocadillo a una experiencia culinaria única", ha indicado la marca, que ha apuntado que este bocadillo se presenta como "una sinfonía de sabores que puede replicarse en cualquier parte de España reflejando la diversidad regional" de España. "Para que un bocadillo represente la autenticidad de España debe aportar una diversidad regional, ser fácil de replicar, tener un sabor que guste a la mayoría y ofrecer un toque innovador", ha explicado Guerrero. Con los datos obtenidos, se seleccionaron los ingredientes y criterios gastronómicos necesarios para desarrollar un bocadillo que representa "de manera auténtica y exclusiva, la diversidad culinaria del país en una sola pieza", ha añadido el jefe de marca del grupo quesero, Antonio García. El bocadillo ha sido elaborado con selección de quesos de la marca 'La bocatería de TGT'. "El queso no solo aporta un toque de sabor intenso y cremoso, sino que también juega un papel crucial en la versatilidad del bocadillo. Las distintas variedades permiten adaptarse a los gustos de cada región y consumidor convirtiendo a este lácteo en un elemento indispensable para los amantes del bocadillo", ha indicado García. Guerrero combinó estos elementos para crear una pieza que "celebra la esencia y la sofisticación de la cocina española, con un toque moderno y disruptivo en cada bocado", ha indicado la compañía. LA RECETA La receta contiene aceite de oliva virgen extra, presa de ternera ibérica, queso en lonchas de La Bocatería de TGT (Edam, Havarti, Gouda y Cheddar), kimchi, mayonesa de kimchi y rúcula. Durante el mes de octubre, el bocadillo se ha incluido en la carta de cinco restaurantes ubicados en Barcelona, Tossa de Mar, Madrid y Sevilla. Además, se ha cerrado un acuerdo con la panadería Panes Creativos, del chef Daniel Jordà, que ha creado un pan de masa madre y queso.

Compartir nota: Guardar