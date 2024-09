Ana Guerra sale en defensa de Isabel Pantoja: "Tuvimos 'match', se abre con quien se siente cómoda"

Ana Guerra está viviendo el momento más dulce de su vida. A su boda con Víctor Elías, para la que queda poco más de un mes, se suma el lanzamiento de su nuevo disco, el cuarto, 'Sin final', que muy ilusionada y arropada por su prometido ha presentado este miércoles en Madrid. Una ocasión inmejorable para que nos cuente cómo van los preparativos de su 'sí quiero' con el inolvidable Guille de 'Los Serrano', pero también para desvelar cómo fue la experiencia de cantar 'Garlochí' con Isabel Pantoja el pasado sábado 21 de septiembre en su tierra natal durante el concierto que la tonadillera ofreció en Tenerife. "Mi disco te puede gustar más o menos, pero no es cuestionable porque estoy segura porque es yo. Esto es yo, ya está. La música me está ofreciendo cosas muy bonitas y con este disco he cerrado ciclos, como una colaboración con Chenoa, que era mi favorita de 'OT', hasta Coti, que lo conocí con 7 años, y está siendo maravilloso. Hay canciones también que son más movidas, y otras que son también ese momento donde yo me desgarro un poquito" confiesa. Un trabajo que llega tres años después de 'La Luz del martes', que fue una "catarsis personal", y en el que incluye una canción dedicada a Víctor, 'Tal Cual', que refleja el gran momento que está viviendo y el gran apoyo que ha encontrado en su futuro marido. Y es que como confiesa "me siento distinta y este disco es como demostrar a la gente que la terapia funciona. He aprendido muchísimo desde 'Operación Triunfo', y sobre todo lo que intento tener en cuenta es que la batería de la ilusión nunca baje y en cada proyecto esté llena". "Pero ahora sé gestionar las emociones, la intensidad que te da la industria y saber separar el personaje de la persona. Eso es muy importante y me lo ha enseñado ir a terapia" reconoce. El lanzamiento de su nuevo disco coincide con los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 31 de octubre en una finca a las afueras de Madrid y para la que todavía tiene mucho que organizar, como ha admitido nerviosa: "Quedan 37 días más o menos... Todavía faltan cosas por hacer, pero no me agobio porque esta semana es para el disco y a la próxima ya me pongo a hacer mis deberes, hay muchas cosas que tienen que quedarse para el final como las mesas, que yo quería que hubiera un bol y que aleatoriamente alguien cogiera papelillos y se fueran sentando, pero no, por lo que sea". Quien finalmente parece que no estará en el enlace será la Reina Letizia, prima de Víctor, porque coincide con el 19º cumpleaños de la Princesa Leonor. "Y entonces supongo que no podrá acompañarnos en un día tan importante para nosotros, pero estará muy presente en nuestros corazones seguro" asegura, revelando que el mejor regalo que le podrían hacer los monarca es "tomarnos un café y celebrar un momento de una forma más íntima, pero celebrar el amor con ellos también". Tampoco estará Isabel Pantoja, aunque lo cierto es que tras cantar con ella en Tenerife, Ana no tiene más que buenas palabras para la tonadillera: "No sabéis lo espectacular que es esta mujer. Real que ha sido, si no la artista, de las artistas más generosas conmigo encima de un escenario. No tenía por qué llevarme hacia adelante y quedándose ella hacia detrás, y que la ovación del público fuera para mí. Eso es esto, lo ha hecho ella sin querer, pero dice mucho de una persona. Y fue muy generosa". "Más todo lo que nos pudimos reír después, cuando tuvimos esa charla, que creo que Anabel subió una foto en el sofá las tres juntas, riéndonos, y para mí fue un antes y un después" relata. "Ella se abre con quien se siente cómoda. Entonces, conmigo tuvimos match, y enseguida fue muy familiar conmigo, y sí, tuvimos esa oportunidad de compartir, de reírnos, de contarnos anécdotas y de ser felices un ratito después de un gran concierto" añade, desvelando que tal fue su conexión que la folclórica le dijo "tú tienes casa donde quieras". "No la he invitado a mi boda porque todavía no existe esa intimidad. Es verdad que los invitados de la boda son gente muy cercana. Igual si nos hubiéramos conocido hace un par de años, estoy segura que esta relación durará mucho, igual si hubiera estado invitada, pero igual me caso dentro de diez años y la invito otra vez a ella" apunta, reconociendo que ver a Isabel y a la Reina Letizia juntas en su 'sí quiero' sería "una boda soñada"

