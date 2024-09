(AMP.) Condenado por Delitos de Integridad Moral el aficionado que insultó a Vinícius y Chukwueze en Son Moix

El aficionado que profirió insultos racistas a Vinícius Jr y Samu Chukwueze durante los partidos del Real Madrid y del Villarreal ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix en 2023 ha recibido sendas condenas por Delitos de Integridad Moral, según informó este jueves LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas recordó que fue el que inició e impulsó ambas denuncias, a las que se unieron el RCD Mallorca y, en su caso, el Real Madrid y el propio Vinícius, y que han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca con sendas condenas por Delitos de Integridad Moral "con la agravante de discriminación por motivos racistas y aplicando asimismo la atenuante de arrepentimiento". Las penas impuestas alcanzan los seis meses de prisión y la prohibición de entrada en estadios de fútbol donde se celebren partidos de LALIGA y/o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por un año y seis meses por cada uno de los delitos, por lo que el aficionado en cuestión, al que el club mallorquinista le retiró el abono durante tres años, tendrá un total de un año de prisión y tres de prohibición de acceso a los estadios. En este sentido, el Real Madrid indicó en un comunicado que "la suspensión de la pena de privación de libertad ha quedado supeditada a que el acusado, que se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento con una carta dirigida a Vinicius Júnior, participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación". "Esta es la segunda sentencia dictada por incidentes racistas ocurridos en estadios de fútbol y supone la consolidación de un criterio jurídico acerca de las consecuencias penales de este tipo de comportamientos", celebró LaLiga, que recalcó que esto "consolida" el trabajo que "lleva haciendo desde hace años para erradicar esta lacra" del fútbol español. Por su parte, el conjunto madridista recordó que esta es "la tercera condena penal dictada en los últimos meses por los insultos racistas" recibidos por sus jugadores. "El Real Madrid, que ha ejercido junto a sus jugadores la acusación particular en estos procedimientos, seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y del deporte", apuntó. Vinícius Jr fue objeto de insultos racistas durante el partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid del 5 de febrero de 2023 y dos días después la patronal presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Palma de Mallorca. El 18 de febrero, se repitió el incidente racista con Samu Chukwueze en el RCD Mallorca-Villarreal y LaLiga volvió a presentar días después la denuncia contra el autor, que resultó ser el mismo en el caso del extremo brasileño. Por otro lado, el organismo indicó que, también en Palma de Mallorca, se ha llegado a un acuerdo extrajudicial de resarcimiento en el caso del menor de edad que insultó y arrojó botellas de agua contra el centrocampista francés Aurélien Tchouameni en el encuentro que enfrentó al RCD Mallorca contra el Real Madrid el pasado 13 de abril. En virtud de este acuerdo, ratificado por las partes, el menor se ha comprometido a solicitar disculpas al jugador, al Real Madrid y a LaLiga, a llevar a cabo las actividades socio-educativas específicas propuestas por la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Palma de Mallorca, a abonar las sanciones impuestas por Antiviolencia que alcanzan los 4.000 euros por insultos racistas y 3.001 por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, y a no acceder a los estadios de LaLiga y de la RFEF durante un año. "Ambas actuaciones son fruto del trabajo continuado de LaLiga y los clubes que cuentan cada vez más con el apoyo del resto de aficionados para la identificación y denuncia de los autores de estos comportamientos con el objetivo de que no queden impunes", sentenció la patronal de clubes. Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también mostró su satisfacción por esta nueva condena. "Como en otras ocasiones, fueron denuncias iniciadas e impulsadas por LaLiga. Es el resultado del trabajo que llevamos haciendo los últimos años para erradicar el odio de nuestro fútbol. Y seguiremos. No habrá grito, cántico racista en un estadio sin condena penal", avisó en su perfil oficial de 'X'.

