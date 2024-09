Ter Stegen: "Agradezco a los aficionados del Villarreal el respeto que me demostraron"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen, que se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha en el partido disputado el domingo en el Estadio de la Cerámica, ha agradecido el cariño de todos los que se han preocupado por él estos días, en especial "a los aficionados del Villarreal", de los que aprecia "el respeto" que le demostraron durante ese duro momento. "Me siento muy agradecido a todos los aficionados del Barça, compañeros, rivales, clubes y amigos por el apoyo y cariño que me habéis demostrado desde el domingo. Quiero agradecer a los aficionados del Villarreal el respeto que me habéis mostrado en el estadio, significa mucho para mí. Me siento positivo y fuerte, ahora me centro en mi recuperación. ¡Gracias!", señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales. El guardameta alemán pasó el lunes por quirófano, pero previsiblemente ya no podrá jugar en lo que queda de temporada. La intervención fue realizada por el doctor Joan Carles Monllau, con la supervisión de los servicios médicos del club, en el Hospital de Barcelona. El capitán del Barça, titular de nuevo en el partido contra el Villarreal que terminó con goleada blaugrana (1-5) en el Estadio de la Cerámica, tuvo que abandonar el terreno de juego justo antes del descanso tras una mala caída tras intentar hacerse con un balón aéreo, entre gritos y gestos de dolor. Esta temporada, ter Stegen había disputado todos los partidos; seis en LaLiga EA Sports y el de Liga de Campeones ante el Mónaco en el Estadio Luis II. Ter Stegen, tras su titularidad ante el Villarreal, es ya el tercer portero de la historia del Barça con más partidos disputados en la competición doméstica, con un total de 289 y superando a una leyenda del club, Antoni Ramallets.

