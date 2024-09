Simeone: "Es lógico situar al Atlético entre los equipos que siempre pelean a Real Madrid y Barça"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció este miércoles que es "lógico y normal" que sitúen al conjunto rojiblanco entre los equipos que "siempre pelean a Real Madrid y FC Barcelona" y expresó que su objetivo es "sumar la mayor cantidad de puntos" y "apuntar siempre a estar lo más alto posible". "Es normal y lógico que necesitamos siempre tener equipos para pelearle a Barcelona y Real Madrid, y es lógico y normal que se ponga el Atlético de Madrid como una posibilidad de búsqueda de acercarse a ellos dos. Ha pasado en los últimos 12 años que llevo aquí en el club y no ha ganado otro equipo que no sea Real Madrid, Barcelona y nosotros, o sea que habla por sí solo lo que hay", expresó el argentino en la previa del Celta-Atleti de este jueves. Y es que el técnico rojiblanco tiene claro que su "campeonato" es "sumar la mayor cantidad de puntos" y "apuntar siempre a estar lo más alto posible". "Habría que ir a preguntarle uno por uno a los chicos, yo hablo por lo que gestionamos nosotros", contestó a si el equipo cree que puede ganar títulos con esta plantilla. Para ello, será clave la gestión de los minutos y las cargas, "siempre pensando en el próximo partido". "Lo que intentamos buscar es sacar minutos de entrenamiento y compensarlos con los minutos de partido", expresó, poniendo de ejemplo a Koke Resurrección, ausente en el entrenamiento de este miércoles. "Seguimos en la misma tónica, buscando que los entrenamientos sean en consideración de las cargas que vienen teniendo y, a partir de ahí, buscar que lleguen de la mejor manera a lo más importante, que es el partido. Creo que todos los equipos estamos buscando, de alguna u otra manera, esa situación", agregó como fórmula contra el cansancio. Y en esto influye el calendario tan saturado, algo que "solo los futbolistas pueden cambiar", porque "son los que manejan todo". "Todos los demás estamos para acompañar, tratar de gestionar, los que pueden generar un cambio directo son los futbolistas porque son los que juegan a la pelota", insistió. Simeone resaltó estar "ocupado" y no "preocupado" por la situación goleadora de Julián Álvarez y Alex Sortloth. "No tengo duda que con el tiempo y en las sociedades que todavía tenemos que ir generando van a recibir mejor. Es trabajo nuestro que ellos se sientan mejor, ojalá que la encontremos lo más rápido posible", deseó. "Venimos de un primer tiempo que no fue bueno con el Rayo, en el segundo tiempo hubo una buena reacción. Estamos trabajando en estos días para llegar de la mejor manera contra un rival que juega bien, sobre todo en casa con este entrenador, ha sacado siempre resultados positivos, son valientes de mitad de cancha hacia adelante y tendremos que llevar el partido a lo que creemos que podemos hacer daño", analizó sobre el Celta. Finalmente, abordó la versatilidad en le sistema de su equipo, cambiando de 5 a 4 en un mismo partido, siempre buscando lo que creen que "puede tener mejores sociedades". "Por suerte, tenemos un equipo que se adapta muy bien a estos cambios. Al final, depende siempre del estímulo, del entusiasmo, de la ilusión, del compromiso que pongan los jugadores", concluyó.

