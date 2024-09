(Previa) El Athletic estrena su camino europeo hacia San Mamés en Roma

El Athletic Club se enfrenta este jueves (21.00 horas) a la AS Roma italiana en el Estadio Olímpico en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa, un partido que supone la vuelta de los 'leones' a las competiciones europeas tras siete años de ausencia y en un torneo en el que la final se disputará en el estadio de San Mamés. Casi siete años han tenido que pasar para que el Athletic Club vuelva a disputar un partido europeo. Un caminar en el desierto del fútbol continental que tocará su fin este jueves en Roma. Allí, en el Estadio Olímpico, los pupilos de Ernesto Valverde arrancarán una Europa League muy especial para el club, ya que el equipo que levante el trofeo esta temporada lo hará al cielo de 'La Catedral' el 21 de mayo. El primer paso será intentar estar entre los ocho mejores que pasan directos a los octavos y para ello deberá fallar poco en su liguilla ante la AS Roma, el AZ Alkmaar neerlandés, el Slavia Praga checo, el Ludogorets búlgaro, el Elfsborg sueco, el Fenerbahce y Besiktas turcos, y el Viktoria Plzen, rival este que comparte con la Real Sociedad. Un debut europeo que, pese a tener el rival más duro posible y a domicilio, llega a los 'leones' en un buen momento de la temporada. El Athletic llega a Roma lanzado en LaLiga EA Sports, donde ocupa la tercera posición después de haber encadenado tres victorias. Resultados que junto a los estrenos goleadores de Gorka Guruzeta y Álvaro Djaló, al momento de forma de Iñaki Williams, y a la recuperación de su hermano Nico, hacen a los rojiblancos ser optimistas en tierras italianas. La única mala noticia en la previa del partido ante la Roma ha sido la lesión de Oihan Sancet. El mediapunta del Athletic no ha entrado en la lista de convocados debido a una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda. Un contratiempo que deja a Valverde sin el máximo goleador del equipo en este arranque del curso, y uno de los jugadores clave del equipo. Así, la principal duda del partido es quien ocupará la posición de Sancet sobre el césped, ya que Valverde tiene varias opciones posibles. Una de ellas sería la de utilizar a Unai Gómez, en lo que sería un hombre por hombre, aunque también tiene las posibilidades de colocar a un centrocampista más en el centro del campo o apostar por un plan más ofensivo con Álvaro Djaló en el puesto de enganche. Enfrente estará la Roma, que ha demostrado en las últimas temporadas ser un equipo que compite a la perfección en la Europa League llegando a la final hace dos años y a semifinales el pasado curso. Además, de los últimos 12 partidos que ha disputado como local en competición europea, los italianos han conseguido 10 victorias, un empate y tan solo una derrota --en la ida de semifinales del año pasado ante el Leverkusen--. Eso sí, el inicio de temporada de los romanos ha sido de todo menos tranquilo. Tras tan solo cinco jornadas disputadas, el banquillo de la Roma ya ha tenido dos inquilinos. Daniele De Rossi, que inició la temporada a las órdenes del equipo, fue destituido tras el empate en la cuarta jornada ante el Genova (1-1). Su sustituto ha sido Ivan Juric, que debutó consiguiendo el primer triunfo de la temporada ante el Udinese (3-0) el pasado fin de semana. Por ello, con el apoyo de un público que abarrotará las gradas del Estadio Olímpico de Roma, el equipo de la 'loba' intentará encadenar por primera vez desde abril dos victorias. Clave para conseguirlo será el rendimiento de un viejo conocido de la Liga española como Artem Dovbyk, que ha marcado en los dos últimos partidos. Además, ante el Udinese también lo hizo el argentino Paulo Dybala, que sigue siendo el líder y el jugador con más talento de la plantilla.

