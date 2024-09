María del Monte matiza sus palabras sobre Julián Muñoz: "No he hablado ni mal ni bien de nadie"

María del Monte ha estado este miércoles, 25 de septiembre, en la presentación de 'La bien cantá', el nuevo programa que presentará Rocío Muñoz en TVE y en el que la artista será jurado junto con Lucas Vidal y Rayden. Un talent show que buscará al mejor artista de copla actual. Allí nos ha confesado que este nuevo espacio "es un regalazo" para ella porque "es un género riquísimo que forma parte de nuestra historia y por fin va a tener un lugar en nuestra televisión, por lo que estoy feliz y contenta". Un formato que significa mucho para ella porque "la música ha sido el pilar fundamental de mi vida en todos los momentos, sin música no sé vivir" y que llega en un momento de su vida en el que "sin entrar en detalles, estoy bien, intentando avanzar, caminar, en buenas manos y voy progresando adecuadamente". Le hemos preguntado por sus declaraciones ayer en 'Y ahora Sonsoles' sobre la muerte de Julián Muñoz y ha querido matizar que "no he hablado ni mal ni bien de nadie", pero que le ha llamado la atención que "su familia haya tenido esa humanidad y la ausencia del rencor, independientemente de las cosas judiciales". En cuanto a si entiende que la familia del exalcalde de Marbella le haya perdonado, la cantante nos explicaba que, en su caso, "a lo mejor no olvido, pero perdonar sí, es lo que te lleva a no tener rencor porque memoria tenemos todos". Por último, le preguntábamos por el altercado que protagonizó hace unos días Isabel Pantoja con la prensa, pero dejaba claro que "no voy a decirte nada porque no me corresponde, cada uno en la vida tiene que tener la libertad de actuar como quiera".

