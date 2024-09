Estratega de Goldman Sachs ve al S&P 500 en 6.000 puntos en 2025

(Bloomberg) -- David Kostin, de Goldman Sachs Group Inc., afirma que el mercado bursátil tiene vía libre para seguir subiendo una vez que se decidan las elecciones presidenciales en EE.UU.

El estratega jefe de renta variable de EE.UU. de la firma prevé que el índice S&P 500 cotice en torno a los 6.000 puntos dentro de un año, según declaró el martes en una entrevista con Bloomberg Television. Esto implica una ganancia de aproximadamente el 5% desde el cierre récord del lunes de alrededor de 5.719 para el índice, que ya acumula un alza del 20% este año.

Pero primero, dijo, probablemente el mercado enfrente algunas turbulencias en las próximas semanas antes de las elecciones presidenciales entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Históricamente, la volatilidad tiende a aumentar y los precios de las acciones disminuyen antes de esos eventos, dijo.

“Hay incertidumbre, por definición, en torno a las elecciones, por lo que eso sería una preocupación a corto plazo”, dijo Kostin. “Eso suele resolverse con las elecciones. La renta variable ha tendido a subir después de las elecciones”.

Kostin ha elevado en tres oportunidades su meta para el S&P 500 desde fines del año pasado, pero mantuvo su objetivo más reciente de 5.600 para fin de año, aduciendo los efectos de las elecciones. En promedio, estrategas consultados por Bloomberg ven el índice cerca de los 5.523 puntos para fin de año.

Mientras tanto, en la mesa de operaciones de Goldman Sachs, Scott Rubner dice que el S&P 500 podría llegar a 6.000 antes del fin de este año. El director general de mercados globales y especialista táctico también prevé una negociación agitada en las próximas semanas, pero considera que el índice se beneficiará de un repunte “FOMO” (fear of missing out, o miedo a perderse algo) tras las elecciones.

Kostin ve oportunidades en las acciones de mediana capitalización, señalando un “largo historial” de mejor rendimiento que las acciones de pequeña y gran capitalización, múltiplos más bajos y mejor valor. También tienden a tener desempeño superior tras los recortes de tasas de interés en los tres a 12 meses siguientes.

“La mayor parte de nuestra atención se centra ahora en los valores de mediana capitalización, porque es el sector del mercado al que menos atención prestan muchos gestores de carteras”, dijo. “Es un área que realmente tiene probabilidades de obtener mejores resultados durante el próximo año”.

En opinión de Kostin, fuertes resultados corporativos serán el principal motor de la renta variable en los próximos meses, mientras que considera exagerada la preocupación por la salud del mercado laboral. Economistas de Goldman Sachs atribuyen gran parte del reciente aumento del desempleo a una mayor oferta de mano de obra y a la fricción temporal de los nuevos migrantes, más que a una caída abrupta de la demanda de trabajo.

La semana pasada, el equipo de Kostin afirmó que el menor crecimiento en los costos laborales es un buen augurio para los márgenes de ganancias de las empresas y tendrá un impacto positivo en las acciones de EE.UU., especialmente en las de las empresas con elevados costos laborales.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Goldman Sachs’ Kostin Sees S&P 500 Reaching 6,000 Mark Next Year

--Con la colaboración de Sonali Basak, Katie Greifeld y Matthew Miller.

