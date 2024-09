Elia Muñoz retoma la normalidad tras la incineración de Julián Muñoz sin la presencia de nadie de su familia

A pesar de que en un principió las informaciones que llegaban desde el tanatorio de San Bernabé de Marbella apuntaban a que los restos mortales de Julián Muñoz serían enterrados este martes a las 18.00 horas, una vez concluida su capilla ardiente, finalmente han sido incinerados esta mañana en el crematorio del Carmen de la localidad malagueña sin la presencia de nadie de su familia. Destrozadas tras el fallecimiento del ex de Isabel Pantoja, ni Mayte Zaldívar ni sus hijas Elia y Eloísa Muñoz han revelado cuándo recogerán sus cenizas ni si éstas serán enterradas en Marbella o en la localidad natal del expolítico, El Arenal, en Ávila. Pero demostrando que la vida debe continuar a pesar de que están siendo momentos muy complicados, Elia ha reaparecido esta mañana en compañía de su pareja. Sacando fuerzas de flaqueza, la hija de Julián ha retomado su rutina y ha acudido paseando a una empresa de mensajería para enviar un paquete, revelando cómo se encuentra y confirmando que su padre se fue como quería, rodeado de toda su familia: "Son malos momentos. Muchísimas gracias por todo, de verdad" ha expresado. Antes de su fallecimiento, y sabiendo que su final estaba cerca, el exalcalde de Marbella concedió una entrevista póstuma que Mediaset emitirá esta noche y en la que parece que Muñoz va a hablar de la corrupción en su época en la política junto a otros rostros conocidos como Jesús Gil, Juan Antonio Roca o Isabel García Marcos. Declaraciones que podrían cambiar la historia que conocemos hasta ahora, que Julián pidió que no se hiciesen públicas hasta su muerte, y de las que su hija Elia ha asegurado que no sabe nada.

