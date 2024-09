El Ibex 35 borra las pérdidas al mediodía y cotiza plano sobre los 11.800 puntos

El Ibex 35 borraba al mediodía de este miércoles las pérdidas de la apertura y se pasaba a las mínimas ganancias (+0,01%), hasta situarse en los 11.841,2 puntos, en una jornada en la que se celebrará una reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El selectivo español había arrancado la negociación con retrocesos de medio punto porcentual, sin embargo, poco después ha iniciado una tendencia alcista que le ha permitido pasarse al signo positivo justo al mediodía. De esta manera, el selectivo se mantiene en niveles de 2015 y enfila el hito de consolidar máximos de enero de 2010, una cota marcada sobre los 11.866 enteros y que ya consiguió rebasar de manera fugaz en la subasta de apertura de la sesión de ayer. Dentro de la agenda macroeconómica de este miércoles, se ha publicado que los precios industriales cayeron un 1,3% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes de 2023, frente al retroceso del 1,6% que experimentaron en julio, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otra parte, la economía española crecerá este año y el siguiente muy por encima de la media estimada para la eurozona, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado al alza su pronóstico de expansión del producto interior bruto (PIB) de España para 2024 al 2,8% y al 2,2% para 2025. A escala global, la OCDE ha revisado una décima al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mundial en 2024, que ahora sitúa en el 3,2%, aunque ha mantenido la del próximo año en el 3,2%. Asimismo, los inversores estarán pendientes de las declaraciones de Elizabeth McCaul, miembro del consejo de supervisión del BCE. En el plano empresarial, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que no hay ningún elemento nuevo de valoración sobre la mesa que le haya hecho cambiar su opinión de oponerse a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell y su posterior fusión: "Sin nueva información, estamos en el mismo punto". En cuanto a otras operaciones corporativas en Europa, cabe reseñar que el banco italiano UniCredit ha afirmado que no solicitará un asiento en el consejo de administración de su rival Commerzbank, a pesar de que la transalpina podría convertirse en el mayor accionista de la alemana de autorizar el regulador su participación del 21%. Ante esta coyuntura, en el tramo medio de la negociación, el mayor ascenso dentro del Ibex 35 se lo anotaba Fluidra, que subía un 2,37%, seguido de CaixaBank (+1,3%), Amadeus (+1,05%) y Bankinter (+0,86%). Por contra, en el lado de los descensos sobresalía Acerinox, que se dejaba un 1,1%, Acciona Energía (-0,86%), Endesa (-0,68%), Iberdrola (-0,66%) y Puig (-0,5%). Las principales Bolsas europeas cotizaban con rumbo dispar al mediodía: París se dejaba un 0,35% y Fráncfort un 0,47%, mientras que Milán avanzaba un 0,1% y Londres un 0,18%. A la misma hora, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 74,7 dólares, un 0,6% menos, mientras que el Texas caía un 0,7%, hasta los 71,05 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1185 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años escalaba ligramente hasta el 2,935%, con la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) en los 77,5 puntos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/economia/908036/1/ibex-35-borra-perdidas-mediodia-cotiza-plano-11800-puntos TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

