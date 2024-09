El Girona perdona al Rayo en Montilivi y sigue su bache

El Girona no pudo (0-0) con el Rayo Vallecano este miércoles en la séptima jornada de LaLiga EA Sports celebrada en Montilivi a pesar de tener contra las cuerdas al equipo madrileño, el cual sigue mejor situado (9 puntos) en la tabla que los catalanes (8). El conjunto de Míchel topó con un Rayo que se está haciendo fuerte en este inicio de campaña, sobre todo en defensa. El Girona se atascó en la maraña táctica en el primer tiempo y, en el segundo, pese a volcarse sobre la portería rival, no encontró el gol. Así, el 'Euro Girona', después de una semana grande en la que perdió contra el FC Barcelona y después el PSG en su estreno en Champions, lleva casi un mes sin ganar un partido. Después de caer ante el Valencia el fin de semana, los de Míchel tuvieron la reacción ante su público pero perdonaron sin puntería. En el primer tiempo no hubo ocasiones, ni un disparo a puerta. Tras el descanso, no tardó en asomar el equipo local con Tsygankov y, en su posesión, el Girona fue encerrando al Rayo cada vez más cerca de su portería. Asprilla, la esperanza gerundense de esta campaña de nuevas caras, dejó los destellos que se le auguraban, en especial con un tremendo zapatazo a la cruceta. Miguel Gutiérrez perdonó desde el punto de penalti y el Rayo sufrió de lo lindo hasta que no encontró algo de aire con Álvaro García. El delantero revulsivo de Iñigo Pérez estuvo cerca de amargar la noche a los locales, pero mucho más cerca estuvo Stuani de levantar el ánimo, con una ocasión a medio metro del gol, en un Girona que de momento no es la máquina del pasado curso.

